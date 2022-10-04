رئيس بيلاروسيا: أوكرانيا ترتكب استفزازات على الحدود

اتهم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أوكرانيا بإرسال 15 ألف جندي إلى المنطقة الحدودية لبناء دفاعات وإجراء أنشطة استطلاع، وهي أمور وصفها بأنها "استفزازات".

وقال لوكاشينكو في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (بيلتا) الرسمية إن الوحدة الأوكرانية التي وصلت إلى الحدود أغلقت طرقات وأقامت نقاط تفتيش ومواقع لإطلاق النار.

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كما أضاف "باختصار، إنها (أوكرانيا) لم تحصن نفسها فحسب، وإنما بنت جدارا".

وتابع "طائراتهم المسيرة تنتهك خط الحدود مرارا. وفي الوقت نفسه، يقولون إنهم قلقون و"لا تتركوا روسيا البيضاء تدخل الحرب". وهناك استفزازات مستمرة على الحدود".

كذلك، قال لوكاشينكو إن بلاده تقدم دعما في الصراع فقط حتى لا يتسلل إلى أراضيها، فضلا عن "منع تعرض بيلاروسيا لهجوم تحت ستار عملية عسكرية خاصة من بولندا وليتوانيا ولاتفيا".



وأضاف "كما قلت، لن يطلق أحد النار على الروس من الخلف من أراضي روسيا البيضاء".

في المقابل، لم يردّ المسؤولون الأوكرانيون حتى الآن على طلب للتعليق، بحسب وكالة "رويترز".

يشار إلى أن بيلاروسيا تعتبر حليفاً استراتيجياً لموسكو. كما أن رئيسها ألكسندر لوكاشينكو، المقرب من الكرملين بشكل لصيق، كان أعلن منذ بداية الصراع وقوفه إلى جانب روسيا، إلا أنه دعا في الوقت عينه إلى خفض التصعيد، عبر وقف إمداد الغرب لكييف بالسلاح.

كما عمد إلى إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات الروسية قبيل أيام قليلة من انطلاق العملية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 فبراير الماضي.