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ردا على خطوة مماثلة لموسكو.. اليابان تطرد قنصلا روسيا

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القنصل الياباني الذي طردته موسكو في وقت سابق
روسيا و أوكرانيا

ردا على خطوة مماثلة لموسكو.. اليابان تطرد قنصلا روسيا

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن طوكيو أمرت قنصلا روسيا في سابورو بمغادرة البلاد بحلول العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، في رد مماثل على طرد قنصل ياباني في فلاديفوستوك الشهر الماضي.

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واستدعى نائب وزير الخارجية تاكيو موري اليوم الثلاثاء السفير الروسي ميخائيل جالوزين وأبلغه بقرار اليابان.

كما أعلنت طوكيو القنصل الروسي في سابورو "شخصا غير مرغوب فيه"، وطالبته بمغادرة اليابان في غضون ستة أيام، وفق ما نقلته رويترز.

وقال جالوزين في بيان "من الواضح أن الخطوة الأحدث التي اتخذها الجانب الياباني لن تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية التي تدهورت بالفعل في الآونة الأخيرة نتيجة لسياسة طوكيو الهدامة".

يأتي قرار اليابان بعد أن قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) في سبتمبر أيلول إنه احتجز القنصل الياباني موتوكي تاتسونوري. للاشتباه في تجسسه وأمره بمغادرة البلاد.

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