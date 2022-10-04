.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

روسيا: سنفتتح سفارتنا قريباً في بنغازي

  • الخط
ميخائيل بوغدانوف
مبعوث روسيا الرئاسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف

روسيا: سنفتتح سفارتنا قريباً في بنغازي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مبعوث روسيا الرئاسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف الثلاثاء، أن بلاده قرت استئناف عمليات قنصليتها في بنغازي شرق ليبيا.

روسيا: لم نعرقل تمديد مهمة البعثة الأممية لليبيا المغرب العربي روسيا: لم نعرقل تمديد مهمة البعثة الأممية لليبيا

وأضاف بوغدانوف أن موسكو تعتبر أن من المهم جدا والمناسب العمل على كامل الأراضي الليبية واستعادة ذلك الوجود الذي كان هناك قبل تفكك الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أن القنصلية كانت موجودة وتؤدي عملها حتى عام 1992، وذلك في تصريح نقلته عنه وكالة تاس الروسية.

قريباً جداً

كما تابع أنه سيتم تعيين سفير روسيا لدى ليبيا في المستقبل القريب، لافتا إلى أن بعثة روسية وصلت إلى طرابلس في وقت مبكر لمعرفة كيفية إعداد عمليات السفارة هناك.

وأكد أنه سيتم قريبا جدا تعيين سفير روسيا الجديد لدى ليبيا، موضحاً أن هؤلاء الموظفين الذين كانوا مؤقتا على الأراضي التونسية سيعودون إلى طرابلس.

أسباب أمنية

يذكر أن السفارة الروسية لدى ليبيا تعمل منذ العام 2014 في تونس المجاورة لأسباب أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، زار دبلوماسيون روس العاصمة طرابلس عدة مرات لمناقشة الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة مع المسؤولين في وزارة الداخلية.

وكانت روسيا أعربت العام الماضي، عن أملها في أن تستأنف السفارة الروسية عملها في طرابلس قريبا، وأكدت حينها أنها تخطط لفتحها مجدداً العام المقبل أي الآن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تركيا تريد توقيع اتفاقية لا يوافق عليها أحد تركيا تريد توقيع اتفاقية لا يوافق عليها أحد
اكتشف المزيد