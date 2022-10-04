روسيا: سنفتتح سفارتنا قريباً في بنغازي

أعلن مبعوث روسيا الرئاسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف الثلاثاء، أن بلاده قرت استئناف عمليات قنصليتها في بنغازي شرق ليبيا.

وأضاف بوغدانوف أن موسكو تعتبر أن من المهم جدا والمناسب العمل على كامل الأراضي الليبية واستعادة ذلك الوجود الذي كان هناك قبل تفكك الاتحاد السوفيتي، لافتا إلى أن القنصلية كانت موجودة وتؤدي عملها حتى عام 1992، وذلك في تصريح نقلته عنه وكالة تاس الروسية.

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قريباً جداً

كما تابع أنه سيتم تعيين سفير روسيا لدى ليبيا في المستقبل القريب، لافتا إلى أن بعثة روسية وصلت إلى طرابلس في وقت مبكر لمعرفة كيفية إعداد عمليات السفارة هناك.

وأكد أنه سيتم قريبا جدا تعيين سفير روسيا الجديد لدى ليبيا، موضحاً أن هؤلاء الموظفين الذين كانوا مؤقتا على الأراضي التونسية سيعودون إلى طرابلس.

أسباب أمنية

يذكر أن السفارة الروسية لدى ليبيا تعمل منذ العام 2014 في تونس المجاورة لأسباب أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، زار دبلوماسيون روس العاصمة طرابلس عدة مرات لمناقشة الترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة مع المسؤولين في وزارة الداخلية.

وكانت روسيا أعربت العام الماضي، عن أملها في أن تستأنف السفارة الروسية عملها في طرابلس قريبا، وأكدت حينها أنها تخطط لفتحها مجدداً العام المقبل أي الآن.