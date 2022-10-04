روسيا: ملتزمون بعدم جواز شن حرب نووية

على الرغم من تأكيد الكرملين بوقت سابق من اليوم أنه لن ينجر إلى مبالغات الغرب بشأن استخدام السلاح النووي، عادت وزارة الخارجية الروسية وأكدت على التزامها ببيان الدول الخمس.

فقد أكد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، أن موسكو ملتزمة ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية.

مادة اعلانية

وأضاف المسوؤل الروسي الثلاثاء في تصريح إعلامي، أن موسكو تعتبر إبقاء الدول الخمس النووية ملتزمة بعدم جواز قيام أي حرب بين الدول التي تمتلك أسلحة النووية أهم المهمات.

كما لفت إلى أن البيان المشترك لقادة القوى النووية كان أكد ذلك في يناير/كانون الثاني الماضي.

وشدد على أن "روسيا ملتزمة بذلك تماما".

تهديد جدّي؟!

أتت هذه التطورات بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنه لا يريد المشاركة في الأحاديث النووية التي يطلقها الغرب.

وقال في مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن "وسائل الإعلام الغربية والساسة الغربيين ورؤساء الدول منخرطون في الكثير من الحديث النووي في الوقت الحالي، لكننا لا نريد المشاركة فيه حاليا"، بحسب ما نقلت رويترز.

جاء ذلك ردا على تحذيرات أعضاء حلف شمال الأطلسي من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري تجربة نووية على حدود أوكرانيا، بحسب ما أفادت أمس الاثنين صحيفة تايمز البريطانية، مضيفة أن موسكو نقلت قطارا يعتقد أنه مرتبط بوحدة في وزارة الدفاع مسؤولة عن ذخائر نووية.

أكبر قوة نووية

وكان بوتين أعلن 21 سبتمبر/أيلول، أول تعبئة لجنود الاحتياط في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية لنشر المزيد من القوات في ساحات المعارك في أوكرانيا، محذرا الغرب من أنه لم يكن يخادع عندما ألمح إلى أنه جاهز لاستخدام أسلحة نووية للدفاع عن أمن الأراضي الروسية، ما أشعل في حينه موجة تحذيرات لا تزال مستمرة.

لاسيما أن روسيا تعتبر أكبر قوة نووية في العالم استنادا إلى عدد الرؤوس الحربية النووية التي تملكها، إذ إن لديها 5977 رأسا حربيا بينما تمتلك الولايات المتحدة 5428 وفقا لاتحاد العلماء الأميركيين.