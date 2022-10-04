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وصف بـ"التصعيد".. تنديد أممي أميركي بصاروخ كوريا الشمالية

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كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان - رويترز

وصف بـ"التصعيد".. تنديد أممي أميركي بصاروخ كوريا الشمالية

دبي - العربية.نت

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ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان، مستنكرا ما وصفه بأنه "تصعيد"، وفق المتحدث باسمه.

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وقال ستيفان دوجاريك "من الواضح أنه تصعيد". ودعا الأمين العام "حكومة كوريا الشمالية إلى استئناف الحوار مع الأطراف المعنية بهدف تحقيق ما نطالب به منذ فترة طويلة، وهو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق منه".

إدانة أميركية.. يابانية

كما دان كل من الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا حلق فوق اليابان، على ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء بعد اتصال هاتفي بينهما.

وجاء في بيان أن "الزعيمين دانا بشكل مشترك... التجربة الصاروخية (لكوريا الشمالية) بأقوى العبارات، واعتبرا عملية الإطلاق خطرا على الشعب الياباني ومزعزعة لاستقرار المنطقة وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي". وأكد بايدن "التزام الولايات المتحدة الراسخ الدفاع عن اليابان".

كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان - رويترز
كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان - رويترز

طلب اجتماع علني

إلى ذلك، قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة ستطلب من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع علني غدا الأربعاء بشأن كوريا الشمالية، بعد أن أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات.

ويقول دبلوماسيون إن من غير المرجح اتخاذ المجلس المؤلف من 15 عضوا أي إجراء ملموس.

ومنع مجلس الأمن الدولي كوريا الشمالية لسنوات من إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية وشدد المجلس العقوبات على بيونغ يانغ مع مرور السنوات في محاولة لقطع التمويل عن هذه البرامج.

وفي السنوات القليلة الماضية، اقترحت الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض (فيتو) تخفيف عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية لأغراض إنسانية ولإغراء بيونغ يانغ بالعودة إلى المحادثات الدولية المتوقفة بهدف إقناع الزعيم كيم يونغ أون بنزع السلاح النووي.

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