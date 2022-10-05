رغم نفي موسكو.. كييف "أسقطنا مسيرات إيرانية في الجنوب"

على الرغم من نفي كل من موسكو وطهران سابقاً تزويد القوات الروسية بمسيرات إيرانية، إلا أن الجيش الأوكراني أعلن اليوم ظهور تلك المسيرات على جبهات القتال.

فقد أشارت القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب، في بيان على تلغرام، اليوم الأربعاء إلى أنها أسقطت ست طائرات إيرانية مسيرة من طراز شاهد -136 ليلاً

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وقالت المتحدثة باسم القيادة ناتاليا غومنيوك لوكالة فرانس برس إن تلك الطائرات أسقطت في منطقة ميكولايف.

هجمات جنوب كييف

فيما أعلن حاكم بلدة بلدة بيلا تسركفا، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب كييف، جرح شخص في هجمات بطائرات مسيرة انتحارية إيرانية الصنع استهدفت المنطقة بأول هجوم من نوعه.

وقال الحاكم أوليكسي كوليبا على تلغرام "خلال الليل، نفذ العدو ضربات بطائرات مسيرة من طراز شاهد 136 ما تسبب بحرائق".

كما أشار إلى إلحاق أضرار بالبنية التحتية في هذه المدينة التي كان يقطنها نحو 200 ألف نسمة قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

يذكر أن أوكرانيا كانت تحدثت لأول مرة عن هجمات روسية باستخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع، في سبتمبر الماضي، لافتة إلى أنها استهدفت بشكل أساسي جنوب البلاد، بما في ذلك مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

كما أعلنت حينها تقليص الوجود الدبلوماسي الإيراني في البلاد، إمداد موسكو بالمسيرات. إلا أن إيران أعربت من جهتها عن أسفها لهذا القرار، نافية دعم موسكو عسكريا.