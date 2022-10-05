روسيا: قواتنا تتمركز في مواقع بخيرسون مع تقدم أوكرانيا

مع تقدم القوات الأوكرانية في خيرسون جنوب البلاد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها تتمركز في مواقع في المنطقة الأوكرانية و"تصد هجمات لقوات معادية متفوقة" بعد يوم من تأكيدها لخسائر كبيرة في ساحة المعركة في الإقليم الجنوبي.

كما أضافت الوزارة في إفادتها اليومية أن قواتها شنت ضربات جوية على مناطق دودتشاني ودافيديف بريد، مؤكدة خسارة القريتين الرئيسيتين اللتين تسيطر عليهما قواتها منذ مارس آذار هذا الأسبوع.

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وأعلنت الوزارة مقتل 300 جندي أوكراني في خاركيف ودونيتسك ولوغانسك.

تقدم أوكراني

وفي وقت سابق اليوم، أكد المسؤول العسكري عن منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف اليوم الأربعاء أن الجيش الأوكراني تقدم في تلك المنطقة سابقا، إلا أنه أشار إلى أن هذا التقدم توقف تماماً الآن، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية تاس.

أتت تلك التحركات الروسية، بعد أن حققت القوات الأوكرانية انفراجة كبيرة في منطقة خيرسون الجنوبية هذا الأسبوع، ما أجبر الروس على التخلي عن بعض المواقع التي احتلوها منذ مارس الماضي.

فقد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس أن جيشه حقق تقدماً "سريعاً وقوياً" في الجنوب واستعاد عشرات البلدات من الروس، لاسيما في مناطق خيرسون وخاركيف ولوغانسك ودونيتسك.

وكان الجيش الروسي تراجع أمس في منطقة خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوبا) أيضاً ، بحسب ما أظهرت الخرائط التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، في تأكيد لآخر المكاسب التي حققها الهجوم المضاد الذي شنه الأوكرانيون قبل أسابيع، لاسيما في لوغانسك ودونيتسك وخيرسون التي ضمتها روسيا إلى أراضيها قبل أيام. فقد بينت تلك الخرائط مقارنةً بتلك المنشورة في اليوم السابق، أن الروس خرجوا من عدد كبير من المناطق، بينها دودشاني الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبر.

يشار إلى أن القوات الأوكرانية ركزت نيرانها خلال الأسابيع الأخيرة على مواقع ومستودعات روسية في العديد من المناطق شرقا وجنوبا، من أجل استعادتها بعد سيطرة روسية عليها امتدت لأشهر منذ انطلاق الصراع بين الطرفين في 24 فبراير الماضي.