زيلينسكي: تقدمنا سريعاً في الجنوب وحررنا عشرات البلدات

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن جيشه يحقق تقدماً "سريعاً وقوياً" في الجنوب وأنه استعاد "عشرات" البلدات هذا الأسبوع من الروس في الجنوب وفي الشرق.

وأضاف في خطابه اليومي الذي ينشر على الشبكات الاجتماعية أن "الجيش الأوكراني يتقدم بشكل سريع وقوي في جنوب البلاد في إطار عملية الدفاع الحالية".

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في أسبوع واحد

كما قال إن "حرر عشرات المراكز السكانية هذا الأسبوع وحده"، مشيراً إلى أن "هذه المراكز تقع في مناطق خيرسون وخاركيف ولوغانسك ودونيتسك".

جاءت تصريحات زيلينسكي بينما تراجع الجيش الروسي أمس الثلاثاء في منطقة خاركيف (شمال شرق) وأيضاً في منطقة خيرسون (جنوب)، وفقاً للخرائط التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، والتي تظهر آخر مكاسب الهجوم الأوكراني المضاد في الأراضي التي ضمتها موسكو.

تراجع روسي

وأظهرت هذه الخرائط، مقارنةً بتلك المنشورة في اليوم السابق، أن القوات الروسية خرجت من عدد كبير من النواحي وبينها دودشاني الواقعة على الضفة الغربية لنهر دنيبر، في حين يشنّ الجيش الأوكراني هجوما مضادا في المنطقة.

فيما يتمركز حوالي 20 ألف جندي روسي في هذه المنطقة، بحسب التقديرات الغربية والأوكرانية.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية ركزت نيرانها في الأسابيع الأخيرة على مواقع ومستودعات روسية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر وعلى الجسور الممتدة على هذا النهر كذلك من أجل قطع خطوط الإمداد الروسية.

موسكو لم تعلق

كما أظهرت خارطة منطقة خاركيف الواقعة في شمال شرق أوكرانيا أن الروس خرجوا بشكل شبه كامل من الضفة الشرقية لنهر أوسكيل، وهي الناحية الأخيرة التي كانت القوات الروسية لا تزال تسيطر عليها في المنطقة.

لكن الجيش الروسي لم يعلن عن أي انسحاب ولم يدل بأي تعليق بشأن التراجع الذي تظهره الخرائط.