لبنان يقترح تعديلات على اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، اليوم الثلاثاء إن لبنان قدم للولايات المتحدة قائمة بتعديلات يرغب في إدخالها على اقتراح بشأن كيفية ترسيم حدود بحرية متنازع عليها مع إسرائيل.

وأضاف بو صعب أنه قدم في وقت سابق اليوم لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان "التعديلات" التي تريدها بيروت، بحسب وكالة "رويترز".

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جولات مكوكية

أتى ذلك بينما تسارعت التطورات على خط مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد تسلّم بيروت المقترح الخطي الأميركي بعد أشهر من الجولات المكوكية لوسيط الولايات المتحدة آموس هوكستين على خط بيروت تل أبيب وما رافقها من تصعيد من جانب إسرائيل وحزب الله كاد يُطيح بما أُنجز.

وأفادت مصادر مطلعة على أجواء ملف الترسيم "العربية.نت" في وقت سابق بأن "لبنان حصل في الاتفاق على ما كان يُطالب به، أي الخط 23، بالإضافة إلى حقل قانا، من دون اقتطاع أي جزء من البلوكات النفطية اللبنانية (8 و9 و10)، مقابل احتفاظ إسرائيل بحقل كاريش كاملاً. أما بخصوص المنطقة الآمنة أو ما يُعرف بخط الطوافات، فتبقى تحت السيادة اللبنانية".

كما أردفت: "نحن في الأمتار الأخيرة من إبرام الاتفاق، وهو من مصلحة لبنان، وهناك عوامل عديدة لعبت دوراً في تسريع المفاوضات".

مقر اليونيفيل

في السياق، أشارت المصادر إلى أن مراسيم التوقيع الرسمي للاتفاق ستكون في مقر قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان، بحضور الطرفين اللبناني والإسرائيلي والوسيط الأميركي وممثلين عن الأمم المتحدة كونها راعية المفاوضات، على أن يُسجل لاحقاً لدى الأمم المتحدة كمرسوم مُعترف به دولياً.

وبرزت أصوات معارضة من خبراء وسياسيين على إسقاط لبنان الرسمي الخط 29 في المفاوضات (يحوي ثروات غازية ونفطية ويُربح لبنان 2430 كم2) واعتماد الخط 23، في وقت كان الجيش اللبناني قد عاد ووضع دراسة عام 2019 استندت إلى وثائق وخرائط، حدد فيها الخط 29 لحدود المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.

يشار إلى أنه مع إعطاء لبنان رداً رسمياً على طرح الوسيط الأميركي، تجتمع الحكومة الإسرائيلية المصغرة في الأيام القليلة المقبلة من أجل درس المقترح وإعطاء موقفها منه، على أن يوقع بحضور الطرفين والوسيط.

