نائب روسي يفجر قنبلة: فليكف الجيش عن الكذب لسنا بلهاء

في تصريحات نارية غير مسبوقة، فجر نائب رفيع في الدوما قنبلة بوجه الجيش الروسي، لاسيما بعد "الهزائم" التي مني بها خلال الأيام الماضية في أوكرانيا.

فقد دعا البرلماني الكبير، أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما اليوم الأربعاء الجيش إلى "التوقف عن الكذب" .

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"شعبنا ليس غبيا"

كما قال: "الناس يعرفون كل شيء، شعبنا ليس غبياً." وأضاف أن المواطنين الروس يرون ويعلمون أن الجيش يخفي الحقيقة، أو لا يريد حتى إخبارهم بجزء منها، ما قد يؤدي إلى فقدان المصداقية" بقوات البلاد، بحسب ما أفادت فرانس برس.

تقدم عسكري أوكراني

أتى هذا الكلام الناري بعد أن شهدت الأيام الماضية تقدماً عسكريا ملحوظا للجيش الأوكراني على نظيره الروسي في شرق البلاد وجنوبها أيضا.

فبعد الانسحاب الروسي من ليمان في دونيتسك، أعلن الحاكم الأوكراني لمنطقة لوغانسك (شرقا) التي كانت حتى الآن تحت السيطرة الكاملة لموسكو، تحقيق خرق مهم. وقال سيرغيي غايداي في مقطع فيديو نشر على تلغرام بوقت سابق اليوم "أصبح الأمر رسمياً الآن فقد بدأت عملية إنهاء احتلال منطقة لوغانسك، بعد أن تم تحرير العديد من البلدات من سيطرة الجيش الروسي" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت كييف أعلنت أمس الثلاثاء تحقيق خرق في شمال منطقة خيرسون الجنوبية، فيما أكدت أن كامل منطقة خاركيف (شمال شرق) تقريبًا باتت الآن تحت السيطرة الأوكرانية، ما يمهد الطريق نحو لوغانسك معقل الانفصاليين الذين نصبتهم موسكو منذ 2014.

إلا أن مسؤولين روساً، عادوا وأوضحوا أن القوات الروسية أعادت تمركزها وصدت الأوكرانيين في خيرسون، مؤكدة أنها تستعد لهجوم انتقامي مضاد، تستعيد به النقاط التي انسحبت منها شرقاً وجنوباً.

يشار إلى أن تلك التطورات الميدانية شكلت ضربة قوية لموسكو التي أعلنت قبل أيام فقط، ضم أقاليم لوغانسك ودونيتسك، فضلا عن خيرسون وزابوريجيا إليها.