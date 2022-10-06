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Turkish President Tayyip Erdogan chats with France's President Emmanuel Macron, Azerbaijan's President Ilham Aliyev and Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan at the Informal EU 27 Summit and Meeting within the European Political Community in Prague, Czech Republic October 6, 2022. Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.
اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ

اجتماع "غير رسمي" بين زعماء تركيا وأرمينيا وأذربيجان في براغ

تحدث رجب طيب أردوغان مع نيكول باشينيان وإلهام علييف قبيل قمة أوروبية في التشيك

العربية.نت
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عقد زعماء تركيا وأرمينيا وأذربيجان، اجتماعاً غير رسمي على هامش قمة أوروبية، اليوم الخميس، وذلك في أول محادثات رفيعة المستوى بين تركيا وأرمينيا منذ أن بذلت الدولتان مسعى لإصلاح العلاقات بينهما في أواخر العام الماضي بعد عقود من العداء.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وزعيم أذربيجان إلهام علييف قبيل قمة براغ. ونشرت الرئاسة التركية صورة للزعماء الثلاثة وهم يجلسون معاً حول مائدة صغيرة.

اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ
اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ

ولم تظهر بعد تفاصيل عما ناقشه الزعماء في هذا الاجتماع غير الرسمي اليوم.

وفي يناير الماضي، عقدت تركيا وأرمينيا أول جولة من المحادثات بينهما منذ أكثر من عشر سنوات ووصفتاها بأنها "إيجابية وبناءة" وتمثل بادرة على استعادة العلاقات وإعادة فتح الحدود بين البلدين.

اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ
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  • اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ
  • اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ
  • اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ
(3 صور)
اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ
اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ
اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ
اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ
اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ
اجتماع أردوغان وباشينيان وعلييف في براغ
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وليس هناك علاقات دبلوماسية أو تجارية بين أنقرة وأرمينيا منذ التسعينيات. والمبادرة الأخيرة هي المحاولة الأولى لاستعادة العلاقات منذ التوصل إلى اتفاق سلام بين البلدين في عام 2009 لم يصدق عليه البلدان.

واشتعلت التوترات خلال حرب في عام 2020 حول إقليم ناغورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان.

واتهمت تركيا قوات من عرقية الأرمن باحتلال أرض تابعة لأذربيجان، لكنها دعت فيما بعد إلى التقارب في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة نفوذها الإقليمي.

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