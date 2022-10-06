مسؤولون أميركيون: كييف متورطة بقتل ابنة "عقل بوتين"

تعود قضية مقتل ابنة الفيلسوف الشهير ألكسندر دوغين الملقب بـ"عقل بوتين" إلى الواجهة مجدداً، بعدما كشف مسؤولون أميركيون أن وكالات الاستخبارات الأميركية تعتقد بتورط أطراف في الحكومة الأوكرانية بعملية الاغتيال التي حصلت في أغسطس/آب الماضي.

وأوضح المسؤولون أن الولايات المتحدة لم تشارك في هذا الهجوم، سواء من خلال تقديم معلومات استخباراتية أو غيرها من المساعدة.

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كما شددوا أيضاً أنهم لم يكونوا على علم بالعملية في وقت مبكر وكانوا سيعارضونها لو تم استشارتهم، موجهين اللوم إلى المسؤولين الأوكرانيين بشأن الاغتيال، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

كييف تنفي

في غضون ذلك، شارك المسؤولون التقييم الدقيق للتورط الأوكراني، والذي لم يتم الإبلاغ عنه مسبقاً، داخل الحكومة الأميركية الأسبوع الماضي.

بدورها، نفت أوكرانيا ضلوعها في المخطط فور وقوع الهجوم، وكرر كبار المسؤولين هذا النفي عندما سئلوا عن تقييم المخابرات الأميركية.

إلى ذلك، عبّر المسؤولون الأميركيون عن شعورهم بالإحباط من افتقار أوكرانيا للشفافية بشأن خططها العسكرية والسرية، وخاصة على الأراضي الروسية.

ويشكك بعض المسؤولين الأميركيين في أن والد داريا دوغينا، المفكر الروسي ألكسندر دوغين، كان الهدف الفعلي للعملية وأن النشطاء الذين نفذوا العملية اعتقدوا أنه سيكون في السيارة مع ابنته.

لا معلومات حول المهمة

في حين لم يكشف المسؤولون الذين تحدثوا عن المعلومات الاستخباراتية عن عناصر الحكومة الأوكرانية التي يُعتقد أنها سمحت بالمهمة، ومن نفذ الهجوم، أو ما إذا كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد وقع على المهمة.

ولم يذكروا أيضاً من في الحكومة الأميركية وجه التحذيرات أو لمن في الحكومة الأوكرانية تم تسليمها ولم يعرف ما هو رد أوكرانيا.

يذكر أن داريا التي قتلت بانفجار سيارتها في ضواحي موسكو في أغسطس الماضي، والتي اشتهرت أيضاً بلقب بلاتونوفا، كانت من أشد المؤيدين لأفكار والدها، لاسيما للعملية العسكرية الروسية التي انطلقت على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.

كما روجت، بصفتها رئيسة تحرير موقع يونايتد وورلد إنترناشيونال، بشكل واسع لرواية الكرملين حول النزاع مع كييف، وحذرت أوكرانيا من مصير قاتم إذا انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، الذي تعتبره موسكو رأس حربة ضدها منذ فبراير الماضي.