تركيا تعين أول سفير لها في تل أبيب بعد "تطبيع" العلاقات مع إسرائيل

أفاد تلفزيون "تي آر تي" TRT التركي، اليوم الخميس، بأن أنقرة عينت شاكر أوزجان تورنولار كأول سفير لها لدى تل أبيب بعد "تطبيع" العلاقات مع إسرائيل.

وقال التلفزيون إن هذا أول سفير لتركيا لدى إسرائيل في أربع سنوات.

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وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مؤخرا تصديق حكومته على تعيين إيريت ليليان كسفيرة جديدة للبلاد لدى تركيا.

ووصف لابيد تعيين سفيرة لدى تركيا بأنها "خطوة هامة" في إطار تحسين العلاقات مع أنقرة.

وفي أغسطس الفائت، اتفقت تركيا وإسرائيل على إعادة تعيين السفيرين بعد أكثر من أربع سنوات من استدعائهما، فيما يمثل علامة فارقة أخرى في عملية تحسن العلاقات المستمرة منذ شهور.

وكان البلدان قد طردا السفيرين في 2018 بسبب مقتل 60 فلسطينياً على أيدي القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات على حدود غزة اعتراضاً على فتح السفارة الأميركية في القدس.

لكنهما عملا على إصلاح العلاقات المتوترة منذ فترة طويلة مع بروز عنصر الطاقة كمجال رئيسي للتعاون المحتمل.

وساعدت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج إلى تركيا في مارس/آذار الماضي، التي جاءت في أعقابها زيارات متبادلة قام بها وزيرا الخارجية، في دفء العلاقات بعد توتر دام لما يزيد على 10 سنوات.