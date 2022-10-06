غرق سفينة قبالة ليسبوس اليونانية.. ومقتل 15 مهاجرا على الأقل

قال خفر السواحل اليوناني إن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم عندما غرقت سفينتهم قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية في وسط بحر إيجه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، في ثاني كارثة بحرية تشمل مهاجرين منذ الأربعاء.

وقال خفر السواحل، نقلا عن خمسة أشخاص تم إنقاذهم حتى الآن، إن القارب الغارق كان يقل نحو 40 شخصا. وأضاف أنه تم العثور على 15 جثة، وهذا يترك حوالي 20 شخصا في عداد المفقودين. وغرق القارب شرق جزيرة ليسبوس القريبة من الساحل التركي.

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وسارعت سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني وطائرة هليكوبتر تابعة للقوات الجوية لإجراء عمليات بحث وإنقاذ مع هبوب رياح قوية في المنطقة.

وتم إجراء بحث على طول الساحل الأوسع لجزيرة ليسبوس بحثا عن المهاجرين الذين ربما وصلوا إلى الشواطئ. وتم العثور على ثلاثة عالقين في منطقة نائية.

وفي حادث سابق، أنقذت السلطات اليونانية 30 مهاجرا غرق قاربهم بعد أن اصطدم بمنطقة صخرية في المياه العاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا في جنوب اليونان أمس الأربعاء.

وكان خفر السواحل اليوناني قال إن السلطات بدأت عملية بحث لإنقاذ نحو 100 مهاجر غرقت سفينتهم بعد أن اصطدمت بمنطقة صخرية في مياه عاصفة بالقرب من جزيرة كيثيرا أمس يوم الأربعاء.

وقال مسؤول في خفر السواحل: "اصطدمت سفينتهم في منطقة صخرية وغرقت". وأضاف أن "سفينة لخفر السواحل هرعت إلى المنطقة وانضمت إليها طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية اليونانية".

ولم يكن لدى خفر السواحل معلومات إضافية عن الخسائر البشرية المحتملة أو جنسية المهاجرين. وتقع جزيرة كيثيرا قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لشبه جزيرة بيلوبونيز.

وكانت اليونان خط المواجهة في أزمة الهجرة في أوروبا في عامي 2015 و2016، عندما وصل مليون لاجئ فروا من الحرب والفقر من سوريا والعراق وأفغانستان، عبر تركيا بشكل أساسي.

وانخفض عدد المهاجرين الوافدين بشكل حاد بعد ذلك، لكن محاولات دخول البلاد عن طريق البحر عبر جزرها مستمرة.