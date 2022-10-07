اتحاد إفريقيا يرحب بقبول إثيوبيا و"تيغراي" المشاركة بمحادثات سلام

رحب الاتحاد الأفريقي الخميس بقبول الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي المشاركة في محادثات سلام دعا إليها الاتحاد.

ورحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي بتعهد طرفي الصراع في أثيوبيا باستعادة السلام مشيرا إلى أن المحادثات بين الطرفين ستعقد قريبا في جنوب أفريقيا.

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وفي وقت سابق، رحب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالتزام الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي بالمشاركة في المحادثات التي دعا إليها الاتحاد الأفريقي.

وقال بوريل عبر حسابه على تويتر إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم للمحادثات بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي.

وأعلنت جبهة تيغراي الأربعاء استعدادها للمشاركة في مفاوضات دعا إليها الاتحاد الأفريقي، لكنها طلبت إيضاحات بشأن بعض القضايا نظرا لعدم التشاور معها قبل توجيه الدعوة.

وأضافت الجبهة أنها مستعدة "للمشاركة في محادثات السلام المقترحة بجنوب أفريقيا"، كما أبدت التزامها "بحل سلمي للصراع الحالي".

وقبلت الحكومة الإثيوبية أيضا دعوة الاتحاد الأفريقي للمشاركة في المحادثات.