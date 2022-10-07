روسيان هاربان من الخدمة العسكرية يطلبان اللجوء لأميركا

أعلنت السلطات في ولاية ألاسكا الأميركية أمس الخميس، أن روسيين فارين من الخدمة العسكرية طلبا اللجوء إلى الولايات المتحدة بعد وصولهما على متن قارب إلى ألاسكا.

وقال مكتب السناتور ليزا موركوفسكي، التي تمثل ألاسكا، إن المواطنين الروسيين ذكرا أنهما يسعيان للحصول على حق اللجوء لتجنب الخدمة العسكرية الإجبارية. وتم العثور عليهما بالقرب من مدينة ألاسكا على بعد حوالي 64 كيلومتراً من الساحل الروسي.

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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشهر الماضي عن تعبئة عسكرية جزئية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفر عشرات الآلاف من الرجال إلى الخارج هرباً من التجنيد.





وأثبتت حملة بوتين للتعبئة أنها واحدة من أكثر تحركات موسكو التي لا تحظى بشعبية، مما أثار احتجاجات في المدن والمناطق في جميع أنحاء البلاد. وبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في 24 فبراير (شباط)، في الانهيار بعد أن استعاد الهجوم الأوكراني المضاد مساحات شاسعة من الأراضي في الشهر الماضي.

وقال مايك دنليفي حاكم ألاسكا إن الرجلين جاءا من روسيا على متن قارب وتم استجوابهما.



وأضاف في بيان "لا نتوقع تدفقاً مستمراً للأفراد أو أسطولاً من الأفراد. ليس لدينا ما يشير إلى أن هذا سيحدث، لذلك قد يكون هذا لمرة واحدة".



ونقلت وكالة تاس للأنباء عن متحدثة باسم السفارة الروسية في واشنطن قولها إن السفارة على علم بالأمر وتخطط لإجراء للاتصال هاتفيا بالمواطنين قريباً.