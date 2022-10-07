زيلينسكي: استعدنا الأسبوع الماضي السيطرة على 29 بلدة و776 كلم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو الجمعة إن القوات الأوكرانية حررت في أحدث هجوم لها 2434 كيلومترا مربعا و 96 منطقة سكنية إجمالا في شرق البلاد.

وقال زيلينسكي أيضا إن قوات كييف استعادت خلال الأسبوع الماضي وحده 776 كيلومترا مربعا و29 منطقة سكنية في الشرق. وأضاف أنه تمت استعادة أكثر من 500 كيلومتر مربع في الجنوب الخميس.

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وحققت كييف في الأيام الأخيرة تقدما مهما ثانيا في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد وكذلك في الجنوب قرب مدينة خيرسون الخاضعة للسيطرة الروسية.

وكان زيلينسكي قد أعلن في منتصف أيلول/سبتمبر أن القوات الأوكرانية استعادت 6000 كيلومتر مربع من القوات الروسية في أول هجوم مضاد.

من جهتها، أعلنت القوات الروسية في وقت سابق الجمعة سيطرتها على مناطق جديدة في دونيتسك بشرق أوكرانيا، وهو الإعلان الأول من نوعه منذ أن اكتسب هجوم كييف المضاد زخما زعزع جهود روسيا الحربية.