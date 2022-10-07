اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi in Denpasar, Indonesia July 7, 2022. (Reuters)
سيرغي لافروف
روسيا و أوكرانيا

لافروف: حذرنا دول الناتو من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة

وزير الخارجية الروسي: الناتو يدعم الرئيس الأوكراني لمواجهة روسيا وفرض الهيمنة.. الغرب يتحمل المسؤولية عن تزويد نظام كييف بالأسلحة

العربية.نت، رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي اقترح فيها على حلف شمال الأطلسي شن ضربات وقائية ضد روسيا "تؤكد الحاجة" لما اسماه "عملية خاصة" في أوكرانيا.

وفي نقاش مع "معهد لوي"، وهو مركز أبحاث أسترالي، قال زيلينسكي إنه يعتقد أن الضربات ضرورية لمنع أي استخدام للأسلحة النووية. ولم يخض في التفاصيل حول نوع الضربات التي يقصدها، ولم يشر إلى أي حاجة لشن ضربات نووية.

وأشار إلى أن حلف الناتو يدعم الرئيس الأوكراني لمواجهة روسيا وفرض الهيمنة، مؤكداً أن الغرب يتحمل المسؤولية عن تزويد نظام كييف بالأسلحة.

وشدد لافروف بالقول: "حذرنا دول الناتو من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة"، مشدداً على أن موقف روسيا من الردع النووي لم يتغير.

وأمام القادة الأوروبيين المجتمعين في براغ طلب زيلينسكي مواصلة تقديم المساعدة العسكرية الى كييف بحيث "لا تتقدم الدبابات الروسية نحو وارسو او براغ".

كما دعا دول الناتو إلى شن ضربات وقائية ضد روسيا، وعدم انتظار الضربات النووية الروسية، وقال زيلينسكي إن الرئيس الروسي لن يتمكن من إنقاذ حياته إذا استخدم السلاح النووي.

استمرار المعارك الروسية الأوكرانية.. وشبح الحرب العالمية يقترب العرب والعالم روسيا و أوكرانيا استمرار المعارك الروسية الأوكرانية.. وشبح الحرب العالمية يقترب
زيلينسكي يطلب مزيدا من الأسلحة.. وباريس تدرس تزويده بمدافع قيصر العرب والعالم روسيا و أوكرانيا زيلينسكي يطلب مزيدا من الأسلحة.. وباريس تدرس تزويده بمدافع قيصر

وهاجمت موسكو تصريحات الرئيس الأوكراني، وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "تصريحات مماثلة ليست سوى دعوة إلى البدء بحرب عالميّة جديدة مع تداعيات وحشيّة وغير متوقّعة".

لكن كييف أوضحت أنّ رئيسها كان يتحدّث عن عقوبات وقائيّة وليس عن ضربات نوويّة.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يشعل حربا نووية بيدي فلاديمير زيلينسكي، وأنه أصبح مدججا بالسلاح، وتحول لوحش قد يدمر الكوكب بيديه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ميلوني ستلجأ لحل "نووي" لإنقاذ إيطاليا من أزمة الطاقة ميلوني ستلجأ لحل "نووي" لإنقاذ إيطاليا من أزمة الطاقة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط