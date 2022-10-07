لافروف: حذرنا دول الناتو من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي اقترح فيها على حلف شمال الأطلسي شن ضربات وقائية ضد روسيا "تؤكد الحاجة" لما اسماه "عملية خاصة" في أوكرانيا.

وفي نقاش مع "معهد لوي"، وهو مركز أبحاث أسترالي، قال زيلينسكي إنه يعتقد أن الضربات ضرورية لمنع أي استخدام للأسلحة النووية. ولم يخض في التفاصيل حول نوع الضربات التي يقصدها، ولم يشر إلى أي حاجة لشن ضربات نووية.

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وأشار إلى أن حلف الناتو يدعم الرئيس الأوكراني لمواجهة روسيا وفرض الهيمنة، مؤكداً أن الغرب يتحمل المسؤولية عن تزويد نظام كييف بالأسلحة.

وشدد لافروف بالقول: "حذرنا دول الناتو من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحة"، مشدداً على أن موقف روسيا من الردع النووي لم يتغير.

وأمام القادة الأوروبيين المجتمعين في براغ طلب زيلينسكي مواصلة تقديم المساعدة العسكرية الى كييف بحيث "لا تتقدم الدبابات الروسية نحو وارسو او براغ".

كما دعا دول الناتو إلى شن ضربات وقائية ضد روسيا، وعدم انتظار الضربات النووية الروسية، وقال زيلينسكي إن الرئيس الروسي لن يتمكن من إنقاذ حياته إذا استخدم السلاح النووي.

وهاجمت موسكو تصريحات الرئيس الأوكراني، وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنّ "تصريحات مماثلة ليست سوى دعوة إلى البدء بحرب عالميّة جديدة مع تداعيات وحشيّة وغير متوقّعة".

لكن كييف أوضحت أنّ رئيسها كان يتحدّث عن عقوبات وقائيّة وليس عن ضربات نوويّة.

واعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يشعل حربا نووية بيدي فلاديمير زيلينسكي، وأنه أصبح مدججا بالسلاح، وتحول لوحش قد يدمر الكوكب بيديه.