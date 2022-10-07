اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Israeli soldiers deploy amid clashes with Palestinian demonstrators following a protest against the expropriation of Palestinian land by Israel in the village of Kfar Qaddum in the occupied West Bank, near the Jewish settlement of Kedumim, on October 7, 2022. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم

مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة

قتل فتى في الـ14 من عمره في محافظة قلقيلية كما قتل رجل في بلدة المزرعة الغربية بقضاء رام الله

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قُتل فلسطينيان، أحدهما فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، اليوم الجمعة، بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الفتى عادل إبراهيم عادل داود (14 عاماً) توفي متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس، عصر اليوم في محافظة قلقيلية.

وأضاف البيان أن مواطنا آخر قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في المزرعة الغربية بقضاء رام الله، من دون أن تحدد هويته.

من جهتها، نقلت إذاعة "صوت فلسطين" الحكومية عن أمين سر حركة فتح في القرية ثائر شريتح إعلانه مقتل الشاب مهدي لدادوة برصاص الإسرائيليين في بلدة المزرعة الغربية.

من المواجهات في الضفة اليوم
من المواجهات في الضفة اليوم
تركيا تزيد من حضورها العسكري شمال قبرص العرب والعالم تركيا تركيا تزيد من حضورها العسكري شمال قبرص

وقتل الفلسطينيان وأصيب عشرات الآخرين خلال مواجهات وسط وشمالي الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مواجهات جرت مع القوات الإسرائيلية عقب محاولة الأهالي صد هجوم للمستوطنين على منزل في المزرعة الغربية.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن حصيلة ما تعاملت معه طواقمها في مواجهات المزرعة الغربية بلغ 50 إصابة، 9 منها بالرصاص المطاطي، و33 حالة اختناق بالغاز، و8 حالات ضرب واعتداء.

من المواجهات في الضفة اليوم
من المواجهات في الضفة اليوم
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط