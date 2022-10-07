مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة
قتل فتى في الـ14 من عمره في محافظة قلقيلية كما قتل رجل في بلدة المزرعة الغربية بقضاء رام الله
قُتل فلسطينيان، أحدهما فتى يبلغ من العمر 14 عاماً، اليوم الجمعة، بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الفتى عادل إبراهيم عادل داود (14 عاماً) توفي متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس، عصر اليوم في محافظة قلقيلية.
وأضاف البيان أن مواطنا آخر قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في المزرعة الغربية بقضاء رام الله، من دون أن تحدد هويته.
من جهتها، نقلت إذاعة "صوت فلسطين" الحكومية عن أمين سر حركة فتح في القرية ثائر شريتح إعلانه مقتل الشاب مهدي لدادوة برصاص الإسرائيليين في بلدة المزرعة الغربية.
وقتل الفلسطينيان وأصيب عشرات الآخرين خلال مواجهات وسط وشمالي الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن مواجهات جرت مع القوات الإسرائيلية عقب محاولة الأهالي صد هجوم للمستوطنين على منزل في المزرعة الغربية.
بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن حصيلة ما تعاملت معه طواقمها في مواجهات المزرعة الغربية بلغ 50 إصابة، 9 منها بالرصاص المطاطي، و33 حالة اختناق بالغاز، و8 حالات ضرب واعتداء.
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