الصومال
مقتل 19 من حركة الشباب بمعارك مع الجيش في إقليم شبيلي
الجيش الصومالي يعلن عن مقتل علي طيري الناطق باسم حركة الشباب متأثرا بجروح أصيب بها خلال القتال العنيف في إقليم هيران
وضع القراءة
100% حجم الخط
أفاد التلفزيون الصومالي اليوم الجمعة بمقتل 19 عنصرا من حركة الشباب في إقليم شبيلي الوسطى جنوب شرق البلاد.
وقال التلفزيون إن الجيش تصدى لهجوم على قاعدة له قرب مدينة "بلعد" في إقليم شبيلي الوسطى.
مادة اعلانية
وأعلن الجيش الصومالي في وقت سابق عن مقتل علي طيري الناطق باسم حركة الشباب متأثرا بجروح أصيب بها خلال القتال العنيف الذي وقع يوم 29 سبتمبر الماضي في منطقة “عيل قوحلي” في إقليم هيران بوسط الصومال.
وذكرت إذاعة صوت القوات المسلحة الصومالية أن علي طيري توفي يوم الأحد الماضي حوالي الساعة 04:30 مساء في مستشفى بمنطقة “آدم يبال” بإقليم شبيلي الوسطى شمالي العاصمة مقديشو.
ولم يصدر أي تعليق حول الموضوع حتى الآن من قبل حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة، كما لم يتسن التأكد من هذه الرواية من مصادر مستقلة.
اقرأ أيضاً
-
لافروف: حذرنا دول الناتو من تداعيات تزويد أوكرانيا بالأسلحةوزير الخارجية الروسي: الناتو يدعم الرئيس الأوكراني لمواجهة روسيا وفرض الهيمنة.. الغرب يتحمل المسؤولية عن تزويد نظام كييف بالأسلحة العرب والعالم
-
أوكرانيا: نتعهّد بضمان "حياة وسلامة" الجنود الروس المستسلمينوزير الدفاع الأوكراني: "ما زال بإمكانكم إنقاذ روسيا من مأساة والجيش الروسي من الإذلال" العرب والعالم
-
بورصات أوروبا تتراجع بضغط من شركات الرقائقالأنظار تترقب بيانات أميركية أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية