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عناصر من قوات الجيش الصومالي
عناصر من قوات الجيش الصومالي
الصومال

مقتل 19 من حركة الشباب بمعارك مع الجيش في إقليم شبيلي

الجيش الصومالي يعلن عن مقتل علي طيري الناطق باسم حركة الشباب متأثرا بجروح أصيب بها خلال القتال العنيف في إقليم هيران

العربية.نت، وكالات
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أفاد التلفزيون الصومالي اليوم الجمعة بمقتل 19 عنصرا من حركة الشباب في إقليم شبيلي الوسطى جنوب شرق البلاد.

وقال التلفزيون إن الجيش تصدى لهجوم على قاعدة له قرب مدينة "بلعد" في إقليم شبيلي الوسطى.

وأعلن الجيش الصومالي في وقت سابق عن مقتل علي طيري الناطق باسم حركة الشباب متأثرا بجروح أصيب بها خلال القتال العنيف الذي وقع يوم 29 سبتمبر الماضي في منطقة “عيل قوحلي” في إقليم هيران بوسط الصومال.

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وذكرت إذاعة صوت القوات المسلحة الصومالية أن علي طيري توفي يوم الأحد الماضي حوالي الساعة 04:30 مساء في مستشفى بمنطقة “آدم يبال” بإقليم شبيلي الوسطى شمالي العاصمة مقديشو.

ولم يصدر أي تعليق حول الموضوع حتى الآن من قبل حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة، كما لم يتسن التأكد من هذه الرواية من مصادر مستقلة.

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