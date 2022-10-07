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- اوكتوبر 2022
عصابات تسيطر على هايتي

سابقة تاريخية.. هايتي تستنجد بالخارج لمواجهة عصابات تسيطر على البلاد

لم تتضح إلى الآن الدول التي ستتلقى مثل هذا الطلب

رويترز
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قال مسؤول في هايتي الجمعة إن بلاده قررت طلب مساعدة عسكرية من المجتمع الدولي لمواجهة أزمة إنسانية تسبب فيها حصار لميناء الوقود الرئيسي مما أدى إلى حدوث أزمات خانقة.

وتعطلت الحياة في هايتي منذ حاصر تحالف عصابات محطة فارو للوقود الشهر الماضي. وأصاب نقص الغاز والديزل حركة النقل بالشلل وأرغم الشركات والمستشفيات على وقف أعمالها.

وأدى إغلاق المحطة أيضا إلى نقص المياه المعبأة في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن تفش جديد للكوليرا التي يتم السيطرة عليها من خلال النظافة والمياه النقية.

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وقال متحدث باسم رئيس الوزراء أرييل هنري في رسالة نصية "تقرر في مجلس الوزراء الليلة الماضية... طلب مساعدة عسكرية من المجتمع الدولي للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الهائلة".

ولم تتضح إلى الآن الدول التي ستتلقى مثل هذا الطلب. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة الدولية لم تتسلم طلبا رسميا من حكومة هايتي.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كتب أمس الخميس على تويتر أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة "بمساعدة هايتي على استعادة الأمن والنظام الديمقراطي".

وقالت وزارة خارجية كندا اليوم الجمعة إن 19 من الدول الأعضاء في منظمة الدول الأمريكية التي تعقد اجتماعا في بيرو أكدت مجتمعة تضامنها مع هايتي.

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