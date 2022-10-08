أغنية لمارلين مونرو وحطام جسر القرم.. هكذا هنأ مسؤول أوكراني بوتين بعيده

نشر أوليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني، فيديو على صفحته على تويتر يظهر صورا للنيران تلتهم جسر القرم مع أغنية تهنئة بعيد الميلاد للممثلة والمغنية وعارضة أزياء أميركية الراحلة مارلين مونرو، كأن ما حدث هدية أوكرانيا لبوتين في عيد ميلاده السبعين الذي احتفل به أمس.

Secretary of the National Security and Defense Council of #Ukraine Oleksiy Danilov published a video of a burning bridge, combining them with Marilyn Monroe singing "Happy Birthday, Mr. President". pic.twitter.com/jRJIeVS5Gt — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022

وعقب تفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت، والذي أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر، علق مستشار الرئيس الأوكراني قائلا: سندمر كل ما هو غير شرعي وجسر القرم هو البداية.

مادة اعلانية

وجاء في تغريدة ميخائيلو بودولياك: "يجب تدمير كل شيء غير قانوني، يجب إعادة كل شيء إلى أوكرانيا، ويجب طرد روسيا من أي مكان تحتله".

وبات جسر "كيرتش" حديث وسائل الإعلام، السبت، بعدما انفجرت سيارة مفخخة عليه، متسببة بحريق كبير على المعبر الأساسي بين شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو والبر الروسي.

وأعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب "اليوم في الساعة 06:07 (03:07 توقيت غرينيتش) انفجرت سيارة مفخخة على قسم الطرقات من جسر القرم ما أدى إلى اندلاع الحريق في سبع قاطرات صهاريج على السكك الحديد كانت متوجهة إلى القرم".

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الأضرار نتيجة الانفجار في جسر القرم تقدر بنحو 10 ملايين دولار.







ومعبر كيرتش عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

الجسر الذي شيّد بأوامر من الرئيس بوتين، يستخدم لنقل تجهيزات عسكرية للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

ويبلغ طول الجسر 19 كيلومترا، ويصل ارتفاعه إلى 35 مترا، وتم افتتاحه في عام 2018.

وشيّد الجسر بدعامات من هياكل خرسانية وفولاذية ضخمة، لا يمكن إسقاطها إلا بضربة مباشرة من صاروخ ضخم، وفق تقارير.

وقد تم افتتاح أول قطار ركاب عبر الجسر في الخامس والعشرين من ديسمبر 2019.

وتشير تقديرات إلى أن تكلفة بناء الجسر بلغت 3 مليارات دولار.

أما بالنسبة لسكان القرم الروس، فيعد هذا الجسر "شريان الحياة" حيث يربطهم بروسيا.

وتقول تقارير إن روسيا نشرت في 2019 منظومة دفاع جوي لحماية الجسر.