إصابة 3 عناصر أمن إسرائيليين بإطلاق نار عند حاجز أمني بالقدس

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية السبت بإصابة 3 عناصر أمن بجروح خطيرة في إطلاق نار عند حاجز أمني بالقدس الشرقية.

وقالت الصحيفة إن إطلاق نار من سيارة متحركة حدث عند نقطة تفتيش في مخيم شعفاط للاجئين مما أدى إلى إصابة جندي وشرطية من قوات حرس الحدود وحارس أمن.

مادة اعلانية

وأضافت أن تقريرا أوليا للشرطة أوضح أن منفذ إطلاق النار لا يزال طليقا مع هروب السيارة باتجاه القدس.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تلقت، بعد وقت قليل من حادث إطلاق النار، تقارير من حي الطور في القدس عن محاولة دهس ضد قوات الشرطة المتمركزة هناك.

وقالت إنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا بين صفوف الشرطة جراء محاولة الدهس.

المنسق الأممي يدعو لتجنب التصعيد بالضفة والقدس

وحث المنسق الأممي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند السبت السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين على إعادة الهدوء وتجنب المزيد من التصعيد، في ضوء تزايد حدة المواجهات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وعبر وينسلاند عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني وتصاعد الاشتباكات المسلحة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

وقال المنسق في بيان إن تصاعد العنف في الضفة الغربية "يؤجج مناخا من الخوف والكراهية والغضب"، وشدد على ضرورة خفض التوتر فورا لفتح المجال أمام "مبادرات تهدف إلى إيجاد أفق سياسي قابل للصمود".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق من السبت مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 11 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية القول إن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المخيم صباحا عقب دخول وحدات خاصة في الجيش الإسرائيلي إلى المخيم.