الأطول في روسيا.. ما أهمية جسر القرم الذي تم تفجيره؟

أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، السبت، بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر. وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الحريق على جسر القرم نتج عن تفجير سيارة مفخخة.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن الأضرار نتيجة الانفجار في جسر القرم تقدر بنحو 10 ملايين دولار.



من تفجير جسر القرم

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ومعبر كيرتش عبارة عن زوجين من الجسور البرية وسكك حديدية بنتها روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، فما هي أهمية هذا الجسر؟

للإجابة عن هذا السؤال استقت "العربية.نت" معلومات عن جسر القرم الذي يعد الأطول في روسيا، إذ يبلغ طوله 19 كيلومترا.

يربط جسر مضيق كيرتش بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار كراي الروسيتين. وهو عبارة عن زوج من الجسور متوازية (واحد لحركة مرور المركبات، واحدة للسكك الحديدية).







لنقل التجهيزات العسكرية

كما يستخدم الجسر الذي شيّد بكلفة باهظة بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنقل تجهيزات عسكرية للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.

وفي يناير عام 2015 أُبرم عقد بمليارات الدولارات لبناء الجسر. وفي مايو 2015 بدأ في بناء الجسر؛ وتم افتتاحه في 15 مايو 2018. وكان من المنتظر الانتهاء من وصلة السكك الحديدية في أوائل عام 2019.

وتم افتتاح حركة الشاحنات على جسر القرم بتاريخ 1 أكتوبر عام 2018 أي قبل الوقت المحدد لافتتاح الجسر.

ووفق ما اطلعت عليه العربية.نت فقد بدأ التفكير بالجسر منذ عام 1903 على الأقل، وبدأ التخطيط الفعلي له عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. في يناير 2015، مُنحَ عقد إنشاء الجسر الذي بلغت قيمته عدة مليارات من الدولارات لشركة سترويجازمنتز (Stroygazmontazh)‏ المملوكة لأركادي روتنبرج.

التصويت على اسمه

وبدأ تشييد الجسر في فبراير 2016، وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسر الطريق في 15 مايو 2018، وفتح أمام السيارات في 16 مايو، وللشاحنات في 1 أكتوبر. افتتح جسر السكة في 23 ديسمبر 2019، وتم افتتاح أول قطار ركاب عبر الجسر في 25 ديسمبر 2019.

وأطلق على الجسر اسم "جسر القرم" بعد التصويت عليه على الإنترنت في ديسمبر 2017، في حين كان "جسر كيرتش" و"جسر إعادة التوحيد" ثاني وثالث الأسماء المقترحة من حيث أعلى نسبة تصويت.

يذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب كانت قد أفادت في بيان لها أنه: "في الساعة 06:07 صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".

وأضاف البيان أن انهيارا جزئيا حدث في قسمين من طريق السيارات، دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر. وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.

وقد أشارت وسائل إعلام روسية لأزمة في محطات الوقود بالقرم وطوابير من السيارات بعد انفجار الجسر، فيما قدرت الأضرار نتيجة الانفجار في جسر القرم بنحو 500 مليون روبل. وقالت سلطات القرم إن مخزون السلع الأساسية يكفي لمدة شهرين على الأقل، وأن الأنباء عن تقييد حركة البضائع بعد انفجار الجسر غير صحيحة.