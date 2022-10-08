مسؤول أوكراني: جهاز الأمن الأوكراني يقف وراء هجوم جسر القرم

وصف ميخايلو بودولوياك، أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفجير جسر القرم الكبير، اليوم السبت، بأنها "البداية"، مضيفاً في تغريدة على "تويتر": "يجب تدمير كل شيء غير قانوني".

ولم تقدم الحكومة الأوكرانية أي بيان رسمي فوري حول الانفجار، لكن في تهكم على العملية، نشر حساب "تويتر" الرسمي للحكومة تغريدة كتب فيها فقط "حرق مريض".

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في السياق نفسه، قال مسؤول حكومي أوكراني لصحيفة "واشنطن بوست" إن القوات الخاصة الأوكرانية هي من يقف وراء الهجوم على الجسر.

وكان موقع Ukrainska Pravda الإخباري أول من أبلغ عن دور أوكرانيا في الهجوم، حيث نقل عن مسؤول في إنفاذ القانون قوله إن جهاز الأمن الأوكراني SBU يقف وراء الهجوم.

وشنت أوكرانيا في السابق هجمات جريئة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك على قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم، وأهداف عسكرية عبر الحدود في منطقة بيلغورود الروسية.

ولكن إذا تم تأكيد أن انفجار الجسر هو هجوم أوكراني مخطط له، فسيكون ذلك بمثابة أكبر هجوم حتى الآن تشنه أوكرانيا.

وحذر المسؤولون الروس منذ فترة طويلة من رد أكيد على أي ضربات تستهدف الأراضي الروسية. ويضيف الانفجار عنصراً جديداً من التوتر إلى الحرب في وقت حذر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن حوله مراراً من أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية.

في سياق متصل، قام البرلمان الأوكراني بنشر صورة للجسر المتضرر على حسابه في "تويتر"، وكتب معلّقاً: "القرم، منذ وقت طويل لم أرك".

أما رئيس الخدمات البريدية في أوكرانيا فقال إن الوكالة ستصدر طابعاً جديداً يظهر جسراً تالفاً كتب عليه "جسر القرم - انتهى".

من جهتها، ردت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على موجة المنشورات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتبت زاخاروفا على موقع "تليغرام": "رد فعل نظام كييف على تدمير البنية التحتية المدنية يظهر طبيعته الإرهابية".