مسؤول أوكراني: جهاز الأمن الأوكراني يقف وراء هجوم جسر القرم
شنت أوكرانيا في السابق هجمات جريئة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك على قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم، وأهداف عسكرية عبر الحدود في منطقة بيلغورود الروسية
وصف ميخايلو بودولوياك، أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفجير جسر القرم الكبير، اليوم السبت، بأنها "البداية"، مضيفاً في تغريدة على "تويتر": "يجب تدمير كل شيء غير قانوني".
ولم تقدم الحكومة الأوكرانية أي بيان رسمي فوري حول الانفجار، لكن في تهكم على العملية، نشر حساب "تويتر" الرسمي للحكومة تغريدة كتب فيها فقط "حرق مريض".
في السياق نفسه، قال مسؤول حكومي أوكراني لصحيفة "واشنطن بوست" إن القوات الخاصة الأوكرانية هي من يقف وراء الهجوم على الجسر.
وكان موقع Ukrainska Pravda الإخباري أول من أبلغ عن دور أوكرانيا في الهجوم، حيث نقل عن مسؤول في إنفاذ القانون قوله إن جهاز الأمن الأوكراني SBU يقف وراء الهجوم.
وشنت أوكرانيا في السابق هجمات جريئة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك على قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم، وأهداف عسكرية عبر الحدود في منطقة بيلغورود الروسية.
ولكن إذا تم تأكيد أن انفجار الجسر هو هجوم أوكراني مخطط له، فسيكون ذلك بمثابة أكبر هجوم حتى الآن تشنه أوكرانيا.
وحذر المسؤولون الروس منذ فترة طويلة من رد أكيد على أي ضربات تستهدف الأراضي الروسية. ويضيف الانفجار عنصراً جديداً من التوتر إلى الحرب في وقت حذر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن حوله مراراً من أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية.
في سياق متصل، قام البرلمان الأوكراني بنشر صورة للجسر المتضرر على حسابه في "تويتر"، وكتب معلّقاً: "القرم، منذ وقت طويل لم أرك".
أما رئيس الخدمات البريدية في أوكرانيا فقال إن الوكالة ستصدر طابعاً جديداً يظهر جسراً تالفاً كتب عليه "جسر القرم - انتهى".
من جهتها، ردت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على موجة المنشورات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتبت زاخاروفا على موقع "تليغرام": "رد فعل نظام كييف على تدمير البنية التحتية المدنية يظهر طبيعته الإرهابية".
-
أميركا تشتري أدوية بملايين الدولارات لاستخدامها بحالات الطوارئ النوويةأنفقت 290 مليون دولار لشراء دواء لعلاج الأمراض الذي يسببه الإشعاع النووي في حالة الطوارئ النووية أميركا
-
تخريب "شرير ومتعمد" يعطل حركة القطارات في شمال ألمانياتعطلت حركة القطارات بشكل تام لـ3 ساعات في ولاية ساكسونيا السفلى ومدينتي بريمن وهامبورغ العرب والعالم
-
حكم هدف مارادونا الشهير بـ "اليد" يعترف: ليس مسؤوليتيأكد الحكم التونسي السابق علي بن ناصر، الذي أدار المباراة الشهيرة بين منتخبي الأرجنتين وإنجلترا ببطولة كأس العالم لكرة القدم في المكسيك عام 1986، والذي ... رياضة