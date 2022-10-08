اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A helicopter drops water to extinguish fuel tanks ablaze next to damaged sections of the Kerch bridge in the Kerch Strait, Crimea, October 8, 2022. REUTERS/Stringer
مروحية تخمد النيران على جسر القرم اليوم
روسيا و أوكرانيا

مسؤول أوكراني: جهاز الأمن الأوكراني يقف وراء هجوم جسر القرم

شنت أوكرانيا في السابق هجمات جريئة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك على قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم، وأهداف عسكرية عبر الحدود في منطقة بيلغورود الروسية

واشنطن - بندر الدوشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وصف ميخايلو بودولوياك، أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفجير جسر القرم الكبير، اليوم السبت، بأنها "البداية"، مضيفاً في تغريدة على "تويتر": "يجب تدمير كل شيء غير قانوني".

ولم تقدم الحكومة الأوكرانية أي بيان رسمي فوري حول الانفجار، لكن في تهكم على العملية، نشر حساب "تويتر" الرسمي للحكومة تغريدة كتب فيها فقط "حرق مريض".

في السياق نفسه، قال مسؤول حكومي أوكراني لصحيفة "واشنطن بوست" إن القوات الخاصة الأوكرانية هي من يقف وراء الهجوم على الجسر.

انفجار جسر القرم اليوم
انفجار جسر القرم اليوم

وكان موقع Ukrainska Pravda الإخباري أول من أبلغ عن دور أوكرانيا في الهجوم، حيث نقل عن مسؤول في إنفاذ القانون قوله إن جهاز الأمن الأوكراني SBU يقف وراء الهجوم.

وشنت أوكرانيا في السابق هجمات جريئة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك على قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم، وأهداف عسكرية عبر الحدود في منطقة بيلغورود الروسية.

ولكن إذا تم تأكيد أن انفجار الجسر هو هجوم أوكراني مخطط له، فسيكون ذلك بمثابة أكبر هجوم حتى الآن تشنه أوكرانيا.

وحذر المسؤولون الروس منذ فترة طويلة من رد أكيد على أي ضربات تستهدف الأراضي الروسية. ويضيف الانفجار عنصراً جديداً من التوتر إلى الحرب في وقت حذر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن حوله مراراً من أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية.

أوكرانيون يلتقطون الصور أمام لوحة تسخر من انفجار جسر القرم اليوم في كييف
أوكرانيون يلتقطون الصور أمام لوحة تسخر من انفجار جسر القرم اليوم في كييف
شاهد لحظة تفجير جسر القرم.. وكييف: هذه البداية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا شاهد لحظة تفجير جسر القرم.. وكييف: هذه البداية

في سياق متصل، قام البرلمان الأوكراني بنشر صورة للجسر المتضرر على حسابه في "تويتر"، وكتب معلّقاً: "القرم، منذ وقت طويل لم أرك".

أما رئيس الخدمات البريدية في أوكرانيا فقال إن الوكالة ستصدر طابعاً جديداً يظهر جسراً تالفاً كتب عليه "جسر القرم - انتهى".

من جهتها، ردت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على موجة المنشورات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتبت زاخاروفا على موقع "تليغرام": "رد فعل نظام كييف على تدمير البنية التحتية المدنية يظهر طبيعته الإرهابية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط