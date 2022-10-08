"نحن نراقبك".. انتشار فيديو لحوامة عسكرية أوكرانية قرب جسر القرم

تداول واسع لمشاهد نشرتها وزارة الدفاع الأوكرانية سابقا تظهر حوامة عسكرية بالقرب من جسر القرم، أرفقته بتعليق "جسر كيرتش.. نحن نراقبك".

ووصف ميخايلو بودولوياك، أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تفجير جسر القرم الكبير، اليوم السبت، بأنها "البداية"، مضيفاً في تغريدة على "تويتر": "يجب تدمير كل شيء غير قانوني".

مادة اعلانية

في السياق نفسه، قال مسؤول حكومي أوكراني لصحيفة "واشنطن بوست" إن القوات الخاصة الأوكرانية هي من يقف وراء الهجوم على الجسر.

وكان موقع Ukrainska Pravda الإخباري أول من أبلغ عن دور أوكرانيا في الهجوم، حيث نقل عن مسؤول في إنفاذ القانون قوله إن جهاز الأمن الأوكراني SBU يقف وراء الهجوم.

وشنت أوكرانيا في السابق هجمات جريئة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بما في ذلك على قاعدة جوية في شبه جزيرة القرم، وأهداف عسكرية عبر الحدود في منطقة بيلغورود الروسية.

ولكن إذا تم تأكيد أن انفجار الجسر هو هجوم أوكراني مخطط له، فسيكون ذلك بمثابة أكبر هجوم حتى الآن تشنه أوكرانيا.

وحذر المسؤولون الروس منذ فترة طويلة من رد أكيد على أي ضربات تستهدف الأراضي الروسية. ويضيف الانفجار عنصراً جديداً من التوتر إلى الحرب في وقت حذر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن حوله مراراً من أن روسيا قد تستخدم الأسلحة النووية.

وكشفت لجنة التحقيق الروسية التي أمر بتشكيلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيل جديدة حول ما جرى على جسر شبه جزيرة القرم، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص جراء تفجير الجسر خلال الهجوم بشاحنة ليست مسجلة.

وأوضحت لجنة التحقيق في بيان أن الضحايا على الأرجح هم ركاب سيارة كانت تمر بجانب الشاحنة التي انفجرت، مضيفة أنه انتشلت من المياه جثتان إحداهما لرجل والأخرى لامرأة، ويجري تحديد هويتهما.

وأشار البيان إلى أن المحققين حددوا بيانات الشاحنة وصاحبها، الذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسنودار، وبدأت أعمال تحقيق في منزله. كما تجري دراسة مسار تنقلات الشاحنة والوثائق ذات الصلة.