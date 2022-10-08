7 قتلى بانفجار بمحطة وقود في أيرلندا.. والبحث جار عن مفقودين

أعلنت الشرطة الأيرلندية، اليوم السبت، أن سبعة أشخاص قُتلوا في انفجار في محطة للوقود بشمال غربي أيرلندا.

وقالت الشرطة في بيان إن "البحث عن ضحايا آخرين مستمر"، موضحةً أن الانفجار وقع بعد ظهر يوم الجمعة في محطة وقود في قرية كريسلو الصغيرة بمقاطعة دونيغال.



المحطة المدمرة المحطة المدمرة

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وأدى الانفجار أيضاً إلى نقل 8 أشخاص إلى المستشفيات، بينما هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وتشارك فرق الطوارئ من أيرلندا وأيرلندا الشمالية المجاورة في عمليات البحث والإنقاذ.





فرق الإنقاذ في مكان الانفجار فرق الإنقاذ في مكان الانفجار فرق الإنقاذ في مكان الانفجار

وأدى الانفجار إلى تدمير مبنى محطة الوقود التي تضم المحل الرئيسي ومكتب بريد القرية، وألحق أضراراً بالمباني المجاورة.

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن إنه كان أحد "أحلك الأيام بالنسبة لدونيغال والبلد بأسره".

وتابع: "الناس في جميع أنحاء هذه الجزيرة مصابون بالذهول من نفس الشعور بالصدمة والدمار المطلق مثل سكان كريسلو لهذه الخسارة المأساوية في الأرواح".