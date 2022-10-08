اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المحطة المدمرة
المحطة المدمرة

7 قتلى بانفجار بمحطة وقود في أيرلندا.. والبحث جار عن مفقودين

الانفجار في شمال غربي البلاد أدى لتدمير مبنى محطة الوقود الذي يضم أيضاً المحل الرئيسي ومكتب بريد قرية كريسلو وألحق أضراراً بالمباني المجاورة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشرطة الأيرلندية، اليوم السبت، أن سبعة أشخاص قُتلوا في انفجار في محطة للوقود بشمال غربي أيرلندا.

وقالت الشرطة في بيان إن "البحث عن ضحايا آخرين مستمر"، موضحةً أن الانفجار وقع بعد ظهر يوم الجمعة في محطة وقود في قرية كريسلو الصغيرة بمقاطعة دونيغال.

المحطة المدمرة
من 2
  • المحطة المدمرة
  • المحطة المدمرة
(2 صور)
المحطة المدمرة
المحطة المدمرة
المحطة المدمرة
المحطة المدمرة

وأدى الانفجار أيضاً إلى نقل 8 أشخاص إلى المستشفيات، بينما هناك العديد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وتشارك فرق الطوارئ من أيرلندا وأيرلندا الشمالية المجاورة في عمليات البحث والإنقاذ.

فرق الإنقاذ في مكان الانفجار
من 3
  • فرق الإنقاذ في مكان الانفجار
  • فرق الإنقاذ في مكان الانفجار
  • فرق الإنقاذ في مكان الانفجار
(3 صور)
فرق الإنقاذ في مكان الانفجار
فرق الإنقاذ في مكان الانفجار
فرق الإنقاذ في مكان الانفجار
فرق الإنقاذ في مكان الانفجار
فرق الإنقاذ في مكان الانفجار
فرق الإنقاذ في مكان الانفجار
شاهد لحظة تفجير جسر القرم.. وكييف: هذه البداية العرب والعالم روسيا و أوكرانيا شاهد لحظة تفجير جسر القرم.. وكييف: هذه البداية

وأدى الانفجار إلى تدمير مبنى محطة الوقود التي تضم المحل الرئيسي ومكتب بريد القرية، وألحق أضراراً بالمباني المجاورة.

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشال مارتن إنه كان أحد "أحلك الأيام بالنسبة لدونيغال والبلد بأسره".

وتابع: "الناس في جميع أنحاء هذه الجزيرة مصابون بالذهول من نفس الشعور بالصدمة والدمار المطلق مثل سكان كريسلو لهذه الخسارة المأساوية في الأرواح".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط