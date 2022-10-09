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بايدن وشولتس
بايدن وشولتس

بايدن وشولتس: يجب محاسبة روسيا على ضم أراضٍ أوكرانية

دبي - العربية.نت
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي على ضرورة محاسبة روسيا بعد ضمها أراضي أوكرانية.

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كما اتفق الزعيمان على الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالسلاح، والتأكيد على أهمية تأمين طاقة مستدامة لحل الأزمة العالمية.

"احتيال روسي"

وكان الرئيس الأميركي قد دان إعلان روسيا القائم على "الاحتيال" بضم أربع مناطق أوكرانية، مشيرا إلى أن موسكو تخالف القانون الدولي.

وقال في بيان عقب إعلان الضم، إن "الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا القائمة على الاحتيال لضم أراض أوكرانية ذات سيادة. روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة، وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت".

وأضاف "ستحترم الولايات المتحدة على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك عبر المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1,1 مليار دولار التي أعلنتها الولايات المتحدة هذا الأسبوع".

"عقوبات شديدة"

كذلك أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات "شديدة" ضد مسؤولين روس وقطاع الدفاع في البلاد ردا على إعلان الكرملين ضم المناطق الأربع.

وقال البيت الأبيض في بيان "ستحمّل الولايات المتحدة روسيا ثمناً خاطفًا وقاسيًا". كما أعلن أن الحلفاء ضمن مجموعة السبع يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية "ثمن" ذلك.

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