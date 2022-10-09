بعد الانفجار.. استئناف حركة القطارات والسيارات على جسر القرم

استؤنفت حركة القطارات والسيارات على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة بعد أن دُمِّر جزئياً السبت بسبب انفجار كبير قالت موسكو إنه ناجم عن شاحنة مفخخة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين إن "حركة القطارات على جسر القرم استؤنفت بالكامل"، دون أن يحدد الوقت، وفق وكالة "ريا نوفوستي".

مادة اعلانية

كما أكد أن "جميع القطارات المقررة ستُسيَّر"، موضحاً في حسابه على تلغرام أن استئناف الحركة يشمل "قطارات الركاب والشحن". وقال: "لدينا القدرات الفنية لذلك".

"إجراءات تفتيش كاملة"

يأتي ذلك بعد أن أفادت شركة "غراند سيرفيس إكسبرس" التي تشغل القطارات بين القرم وروسيا قبل ساعات أن قطارين غادرا شبه الجزيرة في اتجاه موسكو وسان بطرسبرغ، كاشفة على تلغرام أن "القطارين سيعبران جسر القرم".

وكانت سلطات القرم قد أعلنت بعد ظهر السبت استئناف حركة المرور للسيارات والحافلات على المسار الوحيد على الجسر الذي ظل سليماً "مع إجراءات تفتيش كاملة"، بحسب فرانس برس.

"لا نتوقع نقصاً"

وأكد خوسنولين ذلك، لافتاً إلى أن المسار الثاني سيعود إلى الخدمة "في المستقبل القريب". وأردف أن نتائج التحقيقات التي أجريت السبت على الأجزاء المتضررة ستُعلن الأحد.

يشار إلى أن عبّارات تتولى نقل البضائع بدل الشاحنات. وقال نائب رئيس الوزراء: "لا نتوقع نقصاً".

كما أوردت وكالة الأنباء الروسية تاس في وقت سابق أن حركة القطارات استؤنفت بالكامل للركاب والبضائع، لكن مع حدوث تأخير.

انفجار قوي.. ومقتل 3

يذكر أن لقطات تم تداولها عبر الإنترنت أظهرت انفجاراً قوياً مع مرور عدة عربات على الجسر من بينها شاحنة تشتبه السلطات الروسية بأنها كانت مصدر الانفجار.

في حين بينت لقطات أخرى قافلة عربات صهاريج مشتعلة في الجزء الذي يضم السكة الحديد من الجسر، وانهيار عدة أقسام من أحد مساري الطريق.

وبحسب المحققين، أسفر الهجوم الذي وقع السبت في الصباح الباكر عن مقتل 3 أشخاص: سائق الشاحنة ورجل وامرأة كانا في سيارة قريبة وقت الانفجار وتم انتشال جثتيهما من المياه.

"الأجواء غائمة"

إلى ذلك نشر مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك تغريدة ساخرة صباح السبت بدا فيها وكأنه يعترف بوقوع هجوم أوكراني على الجسر، ليعود لاحقاً ويشير إلى "ضلوع روسي".

فيما اكتفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه مساء السبت بالإشارة إلى شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا قائلاً: "لسوء الحظ، كانت الأجواء غائمة في القرم"، دون التطرق إلى الانفجار.

وقالت لجنة التحقيق إنها تأكدت من هوية صاحب الشاحنة المفخخة، وهو من سكان منطقة كراسنودار في جنوب روسيا، موضحة أن التحقيقات جارية.

منشأة أساسية

يشار إلى أن جسر القرم يعد منشأة أساسية ورمز ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

ويُستخدم هذا الجسر الذي بُني بكلفة كبيرة بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين لربط شبه الجزيرة التي أعلنت موسكو ضمها بالأراضي الروسية، خصوصاً لنقل معدات عسكرية للجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.