بوتين يفوض الأمن الفيدرالي الروسي تشديد حماية جسر القرم

نقلت وسائل إعلام روسية عن السلطات الروسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أوامر بتشديد الإجراءات الأمنية على جسر القرم الممتد من روسيا إلى شبه جزيرة القرم إضافة إلى البنية التحتية التي تزود شبه الجزيرة بالكهرباء والغاز الطبيعي.

واشار إلى أن جهاز الأمن الاتحادي سيكون مسؤولا عن تعزيز تدابير الحماية. كما أعلنت روسيا عن حالة الطوارئ القصوى في القرم.

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ضلوع روسيا في تفجير القرم

ولمحت الرئاسة الأوكرانية إلى ضلوع روسيا في تفجير جسر القرم. وقال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك إن انفجار الجسر كان نتيجة لصراع داخل دوائر الكرملين. وأضاف بودولياك أن كل المؤشرات تؤكد أن الشاحنة دخلت الجسر من الجانب الروسي.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني قال في تصريح عقب تفجير جسر القرم صباح اليوم إن بلاده ستدمر كل ما هو غير شرعي وجسر القرم هو البداية.

وأظهرت صور متداولة ازدحاما مروريا فى منطقة العبارة في كوبان عاصمة مدينة كرا سنودار في جنوب روسيا حيث تم ايصال المياه والغذاء للركاب.. بعد أن أعاق تفجير جسر القرم الحركة البرية.

تفاصيل التفجير

كشفت لجنة التحقيق الروسية التي أمر بتشكيلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاصيل جديدة حول ما جرى على جسر شبه جزيرة القرم، والتي أسفرت عن مقتل 3 أشخاص جراء تفجير الجسر خلال الهجوم بشاحنة ليست مسجلة.

وأوضحت لجنة التحقيق في بيان أن الضحايا على الأرجح هم ركاب سيارة كانت تمر بجانب الشاحنة التي انفجرت، مضيفة أنه انتشلت من المياه جثتان إحداهما لرجل والأخرى لامرأة، ويجري تحديد هويتهما.

وأشار البيان إلى أن المحققين حددوا بيانات الشاحنة وصاحبها، الذي اتضح أنه من سكان إقليم كراسنودار، وبدأت أعمال تحقيق في منزله. كما تجري دراسة مسار تنقلات الشاحنة والوثائق ذات الصلة.