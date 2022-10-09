قبل ساعات من انطلاقها.. قرغيزستان تلغي مناورات بقيادة روسيا

ألغت دولة قيرغيزستان، اليوم الأحد، من جانب واحد، مناورات عسكرية مشتركة بين الدول الست التي تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا، قبل أقل من يوم من موعد انطلاقها على أراضيها.

6 دول تشارك

ولم تحدد وزارة الدفاع القيرغيزية سبب إلغاء مناورات القيادة والأركان "الأخوة الراسخة - 2022"، والتي كان من المقرر إجراؤها في المرتفعات الشرقية من الاثنين إلى الجمعة.

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وفقا لتقارير سابقة، كان مقررا أن يشارك في التدريبات أفراد من الجيش من أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، والتركيز على تأمين وقف إطلاق النار. كما تمت دعوة مراقبين من خمس دول أخرى، بينها صربيا وسوريا وأوزبكستان.

تصاعد التوترات داخل التحالف

خطوة بيشكيك هي أحدث مؤشر على احتمالية تصاعد التوترات داخل التحالف، الذي تشكل في أوائل التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتخلفت أرمينيا الشهر الماضي عن المشاركة في مناورات استمرت أسبوعين في كازاخستان، بعد انتقاد الكتلة لفشلها في الوقوف إلى جانبها بشكل علني بعد اندلاع قتال واسع النطاق على حدودها مع أذربيجان الدولة غير العضو في سبتمبر/ أيلول.

رفض طلب أرمينيا

يشار إلى أن روسيا ودولا أخرى في منظمة معاهدة الأمن الجماعي رفضت طلب يريفان للمساعدة العسكرية، والذي صدر بعد ساعات من بدء الأعمال العدائية، واقتصر ردهم على إرسال بعثات لتقصي الحقائق إلى الحدود.

واتهمت السلطات الأرمينية الحكومة الأذربيجانية في باكو باستخدام المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة لضرب مواقع الجيش الأرميني.