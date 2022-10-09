هكذا "تصطاد" المسيرات الأوكرانية "طرائدها السمينة" من القوات الروسية

يحمل جندي أوكراني يطلق عليه اسم "فيتير" طائرة بدون طيار من طراز Leleka-100، ويبحر بعيون واسعة مع زميله "كابلي" في شاشات كمبيوتر محمولة خاصة بهما، ومثبتة في صندوق سيارتهما الرياضية متعددة الاستخدامات ترقبا لما ستكشفه لهما المسيرة من أهداف ثمينة للعدو في عمق الأراضي الأوكرانية.

اكتشفا آليات ضخمة للقوات الروسية مختبئة بين الأشجار في مدينة خيرسون.. وسارعا لنقل الإحداثيات الى القوات الأوكرانية التي سارعت بدورها الى قصف "صيدها الثمين"، بحسب ما أورته صحيفة "واشنطن بوست".

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وفيما تحاول القوات الروسية في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا السيطرة على خط المواجهة بالقرب من بلدة دودشاني بعد انسحاب استراتيجي على طول الضفة الغربية لنهر دنيبر. في غضون ذلك، يحاول الجيش الأوكراني استعادة المزيد من الأراضي قبل وصول تعزيزات من تعبئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسمحت وحدة "فالكون" التابعة لقوات الدفاع الإقليمية الأوكرانية في كريفي ريه لمراسلي "واشنطن بوست" بتغطية يوم من المعارك الجارية هناك.

وتستخدم وحدة "فالكون" طائرات مسيرة صغيرة أوكرانية الصنع من طراز "Leleka-100" القادرة على البقاء في الجو لنحو ساعتين وقطع مسافة تقدر بنحو 40 كيلومترا.

يركز أعضاء الوحدة على اكتشاف ما يسمونه بـ"الأهداف السمينة" المتمثلة بالعربات المدرعة واحتياطات الذخيرة وبطاريات المدفعية الروسية.

في منطقة خيرسون ذات التضاريس السهلية، يصعب على الروس إخفاء معداتهم من رصد الطائرات المسيرة الأوكرانية.

في إحدى المرات تمكنت وحدة "فالكون" باستخدام الطائرات المسيرة من اكتشاف بطارية المدفعية الروسية متخفية بين الأشجار. على الفور أرسلت الإحداثيات للمدفعية الأوكرانية، وبعدها بقليل شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد.

يقول أحد مشغلي الطائرات الأوكرانية المسيرة "كابلي" إن مهمتهم تتركز في تحديد الهدف ومدى قوة تحصيناته وأهميته، وتتبع جميع المعدات العسكرية بينما تتولى المدفعية التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف مهمة تدمير الأهداف.

وتبين الصحيفة أن معظم أفراد وحدة "فالكون" لم تكن لديهم أي خبرة قتالية قبل الغزو الروسي، حيث عمل بعضهم مصورين لقنوات تلفزيونية محلية قبل الحرب.

وقال كابلي إن القوات الروسية تحتشد بالقرب من بلدة ميلوف للدفاع عن معقلها في بلدة نوفا كاخوفكا المحتلة على الضفة المقابلة للنهر. هناك، استولت موسكو على محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية وتتحكم في إمدادات المياه الحيوية لشبه جزيرة القرم ، والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.

كانت بطارية المدفعية التي رصدتها وحدة فالكون بالقرب من قرية تشيرفوني يار المجاورة. وأكدت رحلة ثانية بطائرة بدون طيار أن المعدات لا تزال في مكانها ، ومرر سلوبوديان المزيد من لقطات الشاشة للموقع ، وقراءة إحداثياته.

لم يكن هو ولا كابلي ولا معظم أفراد وحدتهم لديهم أي خبرة قتالية قبل الغزو الروسي الشامل. كان سلوبوديان وجاري واجنر ، الذي يدير الطائرة بدون طيار معه ، مصورين لقنوات التلفزيون الأوكرانية قبل الحرب.

بعد جمع التبرعات ، اشترى قائد فالكون ، أوليه لادنكو ، في أبريل طائرة بدون طيار من طراز Leleka ، والتي يمكنها الطيران لمسافة 25 ميلاً والبقاء في الهواء لمدة ساعتين قبل أن تحتاج إلى تغيير البطارية.

في بعض الأحيان ، يطلب اللواء 128 من فالكون التحقق من مواقع معينة، أو متابعة طابور روسي من الدبابات لمعرفة إلى أين يذهبون.