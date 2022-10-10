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من كييف 10 أكتوبر 2022 - رويترز
روسيا و أوكرانيا

البرلمان الأوروبي: ما يحدث في كييف مقزز.. وروسيا ستحاسب

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على وقع الانفجارات العنيفة والقصف الصاروخي الروسي المكثف الذي هز العاصمة الأوكرانية، أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا اليوم الاثنين إن ما يحدث الآن في كييف مثير للاشمئزاز.

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كما قالت "يظهر للعالم مرة أخرى النظام الذي نواجهه.. نظام يستهدف بشكل عشوائي. نظام يمطر الرعب والموت على الأطفال".

وشددت على أن "هذا عمل إجرامي.. ستتم محاسبتهم. أوكرانيا ستنتصر... أوروبا لن تغض النظر".

من كييف 10 أكتوبر 2022 - رويترز
من كييف 10 أكتوبر 2022 - رويترز

أتت تلك التصريحات بعد أن استهدف قصف روسي مكثف العاصمة الأوكرانية، فضلا عن مدن "عديدة" أخرى، مثل مدن لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلا عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.

فيما سجل انقطاع للكهرباء في عشرات المدن، وسط دعوات للسكان إلى البقاء في الملاجئ لاسيما في كييف، حيث وقع أكثر من 8 قتلى وعشرات الجرحى.

يشار إلى أن تلك الهجمات أتت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، بعد الحادث الذي وقع في جسر القرم يوم السبت الماضي، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.

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