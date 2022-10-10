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من كييف(رويترز)
روسيا و أوكرانيا

الخارجية الأوكرانية: بوتين إرهابي ولن يكسرنا

دبي - العربية.نت
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بعد سلسلة الهجمات الصاروخية الروسية التي طالت عدة مدن أوكرانية، اليوم الاثنين، من ضمنها كييف، وصف وزير الخارجية الأوكرانيا دميترو كوليبا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالـ "إرهابي الذي يتحدث بالصواريخ"، مشددا على أن تلك الضربات لن تكسر إرادة بلاده.

كما أضاف في تغريدة على حسابه في تويتر أن "تلك الهجمات الصاروخية هي رد بوتين على كل من يريد الحديث معه عن السلام".

"تكتيك بوتين الوحيد"

وتابع قائلا: "إن تكتيك بوتين الوحيد هو الإرهاب في المدن الأوكرانية المسالمة"، إلا أنه شدد على أن ذلك "لن يكسر أوكرانيا".

أتى ذلك، بعد أن اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة محو بلاده من على وجه الأرض. وأضاف عبر تطبيق المراسلة تليغرام "أن موسكو تحاول تدمير مواطني بلاده الذين ينامون في منازلهم بمدين زابوريجيا، وقتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف" وغيرها.

صورة متداولة تظهر تفجير جسر في العاصمة الأوكرانية كييف
صورة متداولة تظهر تفجير جسر في العاصمة الأوكرانية كييف

وكانت العاصمة تعرضت لقصف صاروخي عنيف استهدف عدة مواقع، بينها بنى تحتية مهمة، كما طالت الهجمات خاركيف، ولفيف في غرب البلاد بعيدا عن خط الجبهة، بالإضافة إلى دنيبرو (وسط)، وكذلك زابوريجيا وأوديسا (جنوباً).

يشار إلى أن هذا القصف العنيف جاء بعد ضربة موجعة استهدفت يوم السبت الماضي، جسرا مهما يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014، فيما توقع العديد من المراقبين أن تصعد موسكو عملياتها على الأراضي الأوكرانية إثر ذلك.

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