الدفاع الروسية: الضربات على أوكرانيا حققت أهدافها

بعد القصف الروسي العنيف الذي شهدته العاصمة الأوكرانية وعدة مدن أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا اليوم، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.

وقالت في بيان لها: "اليوم وجهت القوات الروسية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لمواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا، مضيفة "تم تحقيق هدف الضربة حيث أصيبت كل المواقع التي حددت (كأهداف)".

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كما أوضحت أن القوات الروسية قصفت 52 وحدة مدفعية أوكرانية كانت في مواقع إطلاق نار.

وقالت إن الضربات الجوية وطيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية ضربت ستة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيرخنيكامينسكوي وباخموتسكوي وأرتيموفسك وفوغليدار بإقليم دونيتسك، وبافلوفكا ومنطقة زابوروجيا وبلاغوديفكا، ومنطقة ميكولايف، بالإضافة إلى 52 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوات الحية والمعدات العسكرية في 143 منطقة.

كما أضاف البيان: "تم تدمير خمسة مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية في مناطق سيفيرسك وأفدييفكا وشيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوكساندروفكا بمنطقة زابوروجيا، وبيريزنيغوفاتوي بمنطقة نيكولاييف. تم تدمير قاعدتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مدينتي دنيبروبيتروفسك وبافلوغراد، منطقة دنيبروبيتروفسك".

وتعرضت أوكرانيا صباح الاثنين لقصف روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر بعد يومين على حادث تدمير جسر القرم وحملت موسكو المخابرات الأوكرانية مسؤوليته.

وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخا على أوكرانيا صباح اليوم.

وفي كييف التي استهدفت بالقصف للمرة الأولى منذ 26 حزيران/يونيو، قتل خمسة أشخاص على الأقل بحسب الشرطة. كما تعطلت منشآت للطاقة والمياه.