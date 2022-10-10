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من كييف (أرشيفية- فرانس برس)
من كييف (أرشيفية- فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

انفجارات تهز كييف.. وأجهزة الانذار تنطلق

دبي- العربية.نت
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بعد التحذيرات الرسمية الأوكرانية من احتمال شن روسيا هجمات على كييف رداً على حادث القرم، استيقظت العاصمة صباح اليوم الإثنين على دوي الانفجارات.

فقد أعلن عمدة المدينة ڤيتالي كليشكو أن انفجارا وقع وسط كييف في حي شفشينكو، مضيفا أن جميع اجهزة الطوارئ تتجه نحو الموقع

أتى ذلك بعد ساعات قليلة على قصف ليلي عنيف استهدف مجددا مدينة زابوريجيا (جنوب شرق البلاد) ليلاً.

تصعيد روسي

كما جاء بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها، لاسيما بعد الضربة الموجعة التي تلقتها يوم السبت الماضي باستهداف جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

فقد رجح العديد من المراقبين أن يرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصاع صاعين على هذا الهجوم، عبر تكثيف ضرباته الصاروخية للأراضي الأوكرانية، لاسيما بعد أن اتهم رسمياً أمس المخابرات الأوكرانية بالتورط.

فيما أكد بدوره، رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين خلال اجتماعه أمس ببوتين "أنه عمل إرهابي أعدته اجهزة الاستخبارات الأوكرانية"، مشيراً إلى أن الهدف كان تدمير بنية تحتية مدنية كبيرة وبالغة الأهمية بالنسبة إلى روسيا.

يشار إلى أن جسر القرم الذي أنشئ بكلفة كبيرة ودشنه بوتين العام 2018 يشكلشريان نقل لوجستي للقوات الروسية التي تقاتل على الأراضي الأوكرانية، وطريق إمداد مهم لها، لاسيما إلى منطقة خيرسون ومدينة سيفاستوبول الساحلية.

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