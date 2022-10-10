برلين: القصف الروسي أصاب مبنى قنصلية ألمانية في كييف
أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن مبنى إدارياً شاهقاً توجد به قنصلية ألمانية في كييف أصيب خلال ضربات صاروخية روسية صباح الاثنين، لكن لم يكن به مسؤولون لأن القنصلية خالية منذ اندلاع النزاع قبل شهور.
وقال متحدث باسم الخارجية في إفادة صحافية: "لا عمل في المبنى منذ شهور"، مضيفًا أن الحكومة الألمانية على اتصال بالمسؤولين في كييف لتقييم الأضرار، وفق رويترز.
وفي الإفادة الحكومية نفسها، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن برلين تتوقع تسليم نظام دفاع جوي إلى أوكرانيا قريباً جداً وتسليم 3 أنظمة أخرى العام المقبل، دون إعطاء مواعيد زمنية محددة.
10 قتلى
كما نددت ألمانيا بالضربات الروسية التي أدت إلى مقتل 10 على الأقل وجاءت رداً على هجمات أوكرانية، ومنها هجوم على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.
إلى ذلك سيلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة في اجتماع عبر الإنترنت لزعماء مجموعة السبع الثلاثاء.
قصف مكثف
يذكر أن قصفاً روسياً مكثفاً استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، فضلاً عن مدن "عديدة" أخرى، صباح الاثنين، مثل لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلاً عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.
فيما سجل انقطاع للكهرباء في عموم البلاد تقريباً، قبل أن يعود في معظم المدن.
يشار إلى أن تلك الهجمات سجلت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، رداً على الحادث الذي وقع في جسر القرم السبت الفائت، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.
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