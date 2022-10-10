اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Russian President Vladimir Putin attends Caspian Summit in Ashgabat, Turkmenistan June 29, 2022. (Reuters)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)

بوتين: إذا استمرت اعتداءات أوكرانيا فردنا سيكون أقوى

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهام أوكرانيا بتنفيذ الهجوم الذي استهدف يوم السبت الماضي جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما اتهم كييف باستهداف مناطق وأراضي روسية، ومحاولة تفجير خط أنابيب تركي، متوعداً برد أقوى، في إشارة إلى القصف العنيف الذي استهدف بوقت سابق اليوم الاثنين عشرات المدن الأوكرانية من بينها العاصمة كييف.

بوريل: حرب بوتين على أوكرانيا تهديد مباشر ضد الغرب العرب والعالم روسيا و أوكرانيا بوريل: حرب بوتين على أوكرانيا تهديد مباشر ضد الغرب

سيكون لنا رد أقوى

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "سيكون لنا رد أقوى في حال واصلت أوكرانيا استهداف الأراضي الروسية".

كذلك شدد على أنه "من المستحيل ترك جرائم نظام كييف بلا رد"، لافتاً إلى أن "الرد سيكون بنفس درجة التهديدات المحدقة"، وفق تعبيره.

دمار في إحدى المدن الأوكرانية جراء القصف الروسي (فرانس برس)
دمار في إحدى المدن الأوكرانية جراء القصف الروسي (فرانس برس)

أسلحة دقيقة

أما تعليقا على القصف الروسي، فأكد بوتين أن قوات بلاده نفذت ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة وصواريخ طويلة المدى، على البنية التحتية في أوكرانيا.

كما أوضح أن تلك الضربات نفذت بصواريخ طويلة المدى وطالت البنية التحتية في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع.

جاء ذلك، بعد أن استهدف قصف روسي مكثف العاصمة كييف، فضلا عن مدن "عديدة" أخرى، صباح اليوم، مثل مدن لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلا عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.

فيما سجل انقطاع للكهرباء في عموم البلاد تقريباً، قبل أن يعود في معظم المدن.

يشار إلى أن تلك الهجمات سجلت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، رداً على الحادث الذي وقع في جسر القرم يوم السبت الماضي، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجالية الإيرانية في فرنسا تنظم تظاهرة حاشدة تضامناً مع انتفاضة مهسا أميني الجالية الإيرانية في فرنسا تنظم تظاهرة حاشدة تضامناً مع انتفاضة مهسا أميني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط