بوتين: إذا استمرت اعتداءات أوكرانيا فردنا سيكون أقوى

جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهام أوكرانيا بتنفيذ الهجوم الذي استهدف يوم السبت الماضي جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما اتهم كييف باستهداف مناطق وأراضي روسية، ومحاولة تفجير خط أنابيب تركي، متوعداً برد أقوى، في إشارة إلى القصف العنيف الذي استهدف بوقت سابق اليوم الاثنين عشرات المدن الأوكرانية من بينها العاصمة كييف.

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سيكون لنا رد أقوى

وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "سيكون لنا رد أقوى في حال واصلت أوكرانيا استهداف الأراضي الروسية".

كذلك شدد على أنه "من المستحيل ترك جرائم نظام كييف بلا رد"، لافتاً إلى أن "الرد سيكون بنفس درجة التهديدات المحدقة"، وفق تعبيره.

أسلحة دقيقة

أما تعليقا على القصف الروسي، فأكد بوتين أن قوات بلاده نفذت ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة وصواريخ طويلة المدى، على البنية التحتية في أوكرانيا.

كما أوضح أن تلك الضربات نفذت بصواريخ طويلة المدى وطالت البنية التحتية في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع.

جاء ذلك، بعد أن استهدف قصف روسي مكثف العاصمة كييف، فضلا عن مدن "عديدة" أخرى، صباح اليوم، مثل مدن لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلا عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.

فيما سجل انقطاع للكهرباء في عموم البلاد تقريباً، قبل أن يعود في معظم المدن.

يشار إلى أن تلك الهجمات سجلت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، رداً على الحادث الذي وقع في جسر القرم يوم السبت الماضي، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.