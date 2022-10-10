بوتين قد يلتقي بايدن في أنقرة.. الكرملين لا يستبعد

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق أي مقترحات محددة لإجراء محادثات مع واشنطن ولندن وباريس وبرلين في أنقرة، لكن زعيمي تركيا وروسيا قد يبحثان مبادرة بهذا الصدد. وفق ما نقلت وكالة تاس الروسية.

لا تفاصيل حول الاجتماع

وقال "لم نتلق أي شيء. لا توجد تفاصيل في هذا الشأن".

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كما أضاف أن "هناك حاجة لمعرفة الهدف من مثل هذا الاجتماع ، وماذا يمكن أن تكون نتيجة الاجتماع ومن يمكن أن يشارك"، قبل التكهن بإمكانية إجراء محادثات.

الكرملين لا يستبعد

لكن بيسكوف لم يستبعد أن يناقش زعيما روسيا وتركيا مبادرة أنقرة لاستضافة مثل هذه المحادثات في اجتماعهم في أستانا بكازاخستان.

تأتي هذه التوقعات وسط تنفيذ روسيا هجمات عديدة لكييف ومدن أوكرانية أخرى، صباح اليوم، مثل مدن لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلا عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.

يشار إلى أن تلك الهجمات سجلت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، رداً على الحادث الذي وقع في جسر القرم يوم السبت الماضي، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.