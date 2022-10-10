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جوزيب بوريل (أرشيفية من فرانس برس)
روسيا و أوكرانيا

بوريل: حرب بوتين على أوكرانيا تهديد مباشر ضد الغرب

دبي - العربية.نت
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عبر مسؤول الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، عن "صدمته العميقة" حيال الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت كييف ومدنا أوكرانية أخرى اليوم، مشيرا إلى أن "حرب بوتين على أوكرانيا هي تهديد مباشر ضد الغرب".

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كما قال بتغريدة عبر حسابه في "تويتر"، "لا مكان لهذا النوع من الأعمال في القرن الـ21"، معرباً عن إدانته لتلك الهجمات بأشد العبارات.

كما أكد دعم الاتحاد لكييف، قائلا "نقف إلى جانب أوكرانيا.. والمزيد من الدعم العسكري في طريقه"، في إشارة إلى حزمة تمويل عسكري جديدة يستعد التكتل للاتفاق عليها.

بدورها، أكدت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أن ما حدث في كييف مثير للاشمئزاز، متوعدة بمحاسبة موسكو.

جاء ذلك، بعد أن استهدف قصف روسي مكثف العاصمة الأوكرانية، فضلا عن مدن "عديدة" أخرى، مثل مدن لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلا عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.

فيما سجل انقطاع للكهرباء في عشرات المدن، وسط دعوات للسكان إلى البقاء في الملاجئ لاسيما في كييف، حيث وقع أكثر من 8 قتلى وعشرات الجرحى.

يشار إلى أن تلك الهجمات أتت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، بعد الحادث الذي وقع في جسر القرم يوم السبت الماضي، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.

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