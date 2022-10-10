تواصل مع المخابرات الروسية.. ألمانيا تحقق مع مسؤول رفيع

على خلفية تقارير عن صلات له بأجهزة الاستخبارات الروسية، تعتزم ألمانيا إقالة رئيس الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي آرني شونبوم.
فقد أفادت مصادر حكومية، الاثنين، بأن وزارة الداخلية الألمانية تنظر بجدية إلى تقارير تثبت تورّط شونبوم بالتخابر مع روسيا، مشيرة على أن التحقيق بدأ فيها بشكل شامل.
تحقيق موسع
ووفق المعلومات، طالبت وزارة الداخلية بإقالة المسؤول بعد استياء من دوره وتعاملاته مع مجلس الأمن السيبراني.
فيما دعا نائب رئيس البرلمان الأخضر في البوندستاغ الألماني، كونستانتين فون نوتس، إلى إجراء تحقيق شامل، مشدداً على أنه وبغض النظر عن التفاصيل الشخصية لشونباوم، لكن يجب توضيح المزاعم والشكوك حول علاقته بروسيا.
مع العلم أن وزارة الداخلية كانت مطالبة بإعطاء الأولوية بشكل نهائي للمشاريع العديدة المتفق عليها في اتفاقية التحالف في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، ولا سيما بهدف الحماية الفعالة للبنى التحتية الحيوية، ومع ما يلزم السياسات السياسية.
توتر مع الغرب
يشار إلى أن المتحدثة باسم السياسة الرقمية أنكي دومشيت بيرغ، كانت أعلنت على تويتر يوم السبت الماضي، أنها طلبت من المعنيين التعامل مع الأمر يوم الأربعاء المقبل.
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