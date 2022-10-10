روسيا: سنكون أكثر حسماً في عمليتنا بأوكرانيا

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية فيكتور بونداريف أن موسكو بدأت اعتباراً من اليوم الاثنين مرحلة جديدة من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بونداريف على تلغرام: "سنكون أكثر حسماً في عمليتنا بأوكرانيا"، وفق وكالة "تاس" الروسية.

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تأتي هذه التصريحات تعليقاً على القصف الروسي العنيف الذي شهدته مدن أوكرانية مختلفة صباح الاثنين.

"ستكون هناك حلقات أخرى"

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قد أكد في هذا السياق أيضاً أن المزيد آت، قائلاً: "ستكون هناك حلقات أخرى".

واعتبر في تصريحات ألقاها الاثنين أن "الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي ستشكل تهديداً مستمراً ومباشراً وواضحاً لروسيا"، وفق قوله.

كما أردف: "لذلك يجب أن يكون الهدف من أعمالنا المستقبلية التفكيك الكامل للنظام السياسي الأوكراني"، وفق مراسل "العربية/الحدث".

قصف مكثف

جاء ذلك، بعد أن استهدف قصف مكثف كييف، فضلاً عن مدن "عديدة" أخرى، صباح الاثنين، مثل لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلاً عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً. فيما سجل انقطاع للكهرباء في عموم البلاد تقريباً، قبل أن يعود في معظم المدن.

يشار إلى أن تلك الهجمات نفذت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، رداً على الحادث الذي وقع في جسر القرم السبت الماضي، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.