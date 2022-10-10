صواريخ روسيا اخترقت أراضيها.. مالدوفا تستدعي السفير

بعد القصف الروسي المكثف الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، فضلاً عن مدن عديدة أخرى، دخلت مولدوفا خط الأزمة.

فقد أعلنت الجارة الجنوبية أن صواريخ كروز أطلقتها القوات الروسية على أوكرانيا عبرت مجالها الجوي، ما دفع وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير الروسي للحصول على توضيحات.

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75 صاروخاً

وقال وزير خارجية المولدوفي نيكو بوبيسكو على تويتر، إن 3 صواريخ كروز أُطلقت باتّجاه أوكرانيا صباح اليوم من سفن روسية في البحر الأسود عبرت المجال الجوي لبلاده. وأضاف أنه أمر باستدعاء السفير الروسي لتقديم تبرير واضح.

وكان الجيش الأوكراني أعلن بوقت سابق أن روسيا أطلقت 75 صاروخاً صباح الاثنين على بلاده في حملة قصف استهدفت عدة مدن.

كما كتب قائد الجيش فاليري زالوجنيي على تلغرام أن "موسكو أطلقت قبل الظهر 75 صاروخاً أسقطت دفاعات بلاده الجوية 41" منها، لافتاً إلى أن روسيا استخدمت كذلك "طائرات مسيرة عسكرية إيرانية".

تحذيرات عدة

أتى ذلك بعد أن استهدف قصف روسي مكثف العاصمة الأوكرانية كييف، فضلاً عن مدن "عديدة" أخرى، مثل لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلاً عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.

فيما سجل انقطاع للكهرباء في عشرات المدن، وسط دعوات للسكان إلى البقاء في الملاجئ لاسيما في كييف.

يشار إلى أن تلك الهجمات جاءت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، بعد الحادث الذي وقع في جسر القرم السبت الفائت، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.