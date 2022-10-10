الأمم المتحدة: القصف الروسي على أوكرانيا تصعيد غير مقبول

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين القصف الروسي الدامي على مختلف أنحاء أوكرانيا، واصفا الخطوة بـ"التصعيد غير المقبول في الحرب"، على ما قال الناطق باسمه.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك في بيان إن "الأمين العام يشعر بصدمة عميقة إزاء الهجمات الصاروخية واسعة النطاق التي نفّذتها قوات روسيا الاتحادية المسلحة على مدن في أنحاء أوكرانيا والتي ذكرت تقارير بأنها أدت إلى دمار واسع في مناطق مدنية وإلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص".

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كما أضاف أن ما حصل "يشكّل تصعيدا آخر غير مقبول في الحرب، وكالعادة، يدفع المدنيون الثمن الأكبر".

جريمة حرب.. وهجمات "مروعة"

وكان الاتحاد الأوروبي اعتبر أن تلك الهجمات الصاروخية الروسية على المدنيين "ترقى إلى جريمة حرب". وقال المتحدث بيتر ستانو إن "استهداف الناس عشوائيا بوابل مروع من الصواريخ يمثّل حتما تصعيدا إضافيا".

كما أضاف أن الاتحاد "يدين بأشد العبارات هذه الهجمات الشنيعة على المدنيين والبنى التحتية المدنية"، مؤكدا أنها تتعارض مع القانون الإنساني الدولي وترقى إلى جريمة حرب".

كذلك، وصف أمين عام حلف الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج بتغريدة على حسابه في تويتر تلك الهجمات بـ "المروعة".

وأكد أن الناتو "سيواصل دعم الشعب الأوكراني الشجاع للتصدي لعدوان الكرملين مهما استغرق الأمر من وقت"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن موسكو كانت استهدفت في وقت سابق اليوم كييف وغيرها من المدن الأوكرانية بأكثر من 80 صاروخا، ما أدى إلى مقتل نحو 11 مدنيا وإصابة العشرات (64 جريحا)، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية.