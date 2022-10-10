قديروف لزيلينسكي: حذرناك.. روسيا لم تبدأ بعد

بعدما استنجد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أن روسيا تحاول تدمير بلاده على وقع الانفجارات العنيفة والقصف الصاروخي المكثف الذي هز العاصمة كييف وعشرات المدن الأوكرانية، صباح الاثنين، علّق الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على الأحداث الأخيرة.

ووجه قديروف كلامه إلى نظيره الأوكراني مشدداً على أنه حذّره سابقاً من مغبّة الوقوف في وجه روسيا.

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وأضاف: "لقد حذرناك زيلينسكي فروسيا لم تبدأ بعد".

جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس جمهورية الشيشان عبر تصريحات صحافية، أن 70 ألف مقاتل آخرين من بلاده مستعدون للذهاب إلى منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وكان الرئيس الشيشاني قد أعلن في وقت سابق عن إرسال وحدة أخرى من المقاتلين للمشاركة في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، كما يستعد قديروف لإرسال وحدة قتالية أخرى في المستقبل القريب.

زيلينسكي يناشد

أتت هذه التطورات بينما تشهد كييف ومدن أخرى منذ الصباح، انفجارات عنيفة وقصف صاروخي مكثّف.

وأشار زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام إلى أن موسكو تحاول تدمير أوكرانيا ومسح وجودها عن وجه الأرض، مضيفاً أن صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما نقلت رويترز.

كما رأى أن استهداف بنى مدنية رسالة للعالم أن قضية روسيا لن تحل إلا بالقوة. واتهم موسكو باستخدام مسيرات عسكرية إيرانية في عمليات القصف التي طالت بلاده اليوم.

فيما ناشد مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني الدول الغربية بتصعيد الدعم العسكري لبلاده، قائلا "نحتاج إلى أنظمة دفاع جوي وقاذفات صواريخ وقذائف بعيدة المدى". وقال ميخائيل بودولياك إن "الهجمات المتعمدة على وسط كييف وزابوريجيا ودنيبرو وغيرها من المدن الأوكرانية، دليل آخر على أن روسيا لا تستطيع القتال في الميدان لكن بوسعها قتل المدنيين"، وفق تعبيره.

قصف مكثّف وقتلى وجرحى

كما اعتبر أن بلاده تحتاج الآن "بدلا من الحديث والكلمات الداعمة إلى أنظمة دفاع جوي وقاذفات صواريخ متعددة بعيدة المدى".

من جهته، أوضح قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي، على تلغرام أن روسيا أطلقت 75 صاروخا، فيما أسقطت دفاعات بلاده الجوية 41" منها.

وطال القصف الروسي المكثف العاصمة الأوكرانية، فضلا عن مدن "عديدة" أخرى، مثل مدن لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلا عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.

فيما سجل انقطاع للكهرباء في عشرات المدن، وسط دعوات للسكان إلى البقاء في الملاجئ لاسيما في كييف، حيث وقع أكثر من 8 قتلى وعشرات الجرحى.

يشار إلى أن تلك الهجمات أتت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، بعد الحادث الذي وقع في جسر القرم يوم السبت الماضي، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.