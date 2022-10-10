كييف تتوعد موسكو بالرد.. وتؤكد "مسيرات إيرانية استهدفتنا"

بعد القصف الروسي العنيف الذي شهدته مدن مختلفة، توعدت أوكرانيا موسكو بالرد.

وأعلنت وزارة الدفاع أنها ستسعى لـ"الانتقام" من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدناً في مختلف أنحاء البلاد صباح اليوم الاثنين. وقالت عبر صفحتها على فيسبوك: "سقط ضحايا ووقع دمار.. ستعاقب روسيا على الألم والموت الذي تسببت فيه بأرضنا! سنأخذ بثأرنا".

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مسيرات إيرانية

فيما كشف الجيش الأوكراني أن موسكو أطلقت أكثر من 75 صاروخاً على بلاده، مضيفاً أن البلاد تعرضت أيضا لاستهداف من مسيرات إيرانية حلقت فوق بيلاروسيا.

وكتب قائد الجيش فاليري زالوجنيي على تلغرام "موسكو أطلقت قبل الظهر 75 صاروخاً أسقطت دفاعاتنا الجوية 41" منها.

كما لفت إلى أن روسيا استخدمت كذلك "طائرات مسيرة عسكرية إيرانية".

تحذيرات عدة

يأتي ذلك بعد أن استهدف قصف روسي مكثف العاصمة الأوكرانية كييف، فضلاً عن مدن "عديدة" أخرى، مثل لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلاً عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً.

فيما سجل انقطاع للكهرباء في عشرات المدن، وسط دعوات للسكان إلى البقاء في الملاجئ لاسيما في كييف.

يشار إلى أن تلك الهجمات جاءت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، بعد الحادث الذي وقع في جسر القرم السبت الفائت، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.