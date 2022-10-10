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المبنى المدمر في زابوريجيا
المبنى المدمر في زابوريجيا (مواقع التواصل)
روسيا و أوكرانيا

كييف: جرحى بانهيار مبنى سكني في قصف على زابوريجيا

دبي - العربية.نت
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أعلن أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا الموالي لأوكرانيا، أن المدينة تعرضت لقصف ليلي دمر مبنى سكنياً متعدد الطوابق مما تسبب في وقوع إصابات.

وأضاف ستاروخ عبر تليغرام في ساعة مبكرة، اليوم الاثنين، أن هجوما صاروخيا استهدف وسط زابوريجيا، بحسب وكالة "رويترز".

أوكرانيا: روسيا تواصل قصفها المدنيين في زابوريجيا العرب والعالم أوكرانيا: روسيا تواصل قصفها المدنيين في زابوريجيا

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اتهم أمس الأحد، روسيا بمواصلة قصفها الصاروخي ضد المدنيين في زابوريجيا جنوب شرقي البلاد، ضمن عمليتها العسكرية الجارية على الأراضي الأوكرانية.

عشرات القتلى والجرحى

فيما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية أن قصفا صاروخيا روسيا على زابوريجيا في الساعات الأولى من صباح الأحد أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، وأسفر عن إصابة 49 بينهم ستة أطفال.

كما قال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا إن مبنى من تسعة طوابق دمر جزئيا خلال الليل، وسويت خمسة مبانٍ سكنية أخرى بالأرض ولحقت أضرار بعدد آخر في 12 هجوما صاروخيا روسيا.

المبنى المدمر جراء القصف
المبنى المدمر جراء القصف

قصف متكرر

وتعرضت المدينة لقصف متكرر في الأسابيع القليلة الماضية. وسقط 18 قتيلا في هجوم يوم الخميس.

وأدى القصف ليل السبت إلى انقطاع الكهرباء عن المحطة النووية. وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بقصف المنشأة التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، مما ألحق أضرارا بالمباني وهدد بوقوع كارثة نووية.

من القصف الروسي على زابوريجيا - رويترز
من القصف الروسي على زابوريجيا - رويترز

وتبعد المدينة حوالي 52 كيلومترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

كما تقع أجزاء من منطقة زابوريجيا، بما في ذلك المحطة النووية، تحت سيطرة موسكو منذ الأيام الأولى للعملية الروسية في أوكرانيا، لكن مدينة زابوريجيا، عاصمة المنطقة لا تزال تحت سيطرة كييف.

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