كييف: جرحى بانهيار مبنى سكني في قصف على زابوريجيا

أعلن أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا الموالي لأوكرانيا، أن المدينة تعرضت لقصف ليلي دمر مبنى سكنياً متعدد الطوابق مما تسبب في وقوع إصابات.

وأضاف ستاروخ عبر تليغرام في ساعة مبكرة، اليوم الاثنين، أن هجوما صاروخيا استهدف وسط زابوريجيا، بحسب وكالة "رويترز".

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وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اتهم أمس الأحد، روسيا بمواصلة قصفها الصاروخي ضد المدنيين في زابوريجيا جنوب شرقي البلاد، ضمن عمليتها العسكرية الجارية على الأراضي الأوكرانية.

عشرات القتلى والجرحى

فيما أفادت وكالة الأنباء الأوكرانية أن قصفا صاروخيا روسيا على زابوريجيا في الساعات الأولى من صباح الأحد أدى إلى مقتل 17 شخصا على الأقل، وأسفر عن إصابة 49 بينهم ستة أطفال.

كما قال أولكسندر ستاروخ حاكم منطقة زابوريجيا إن مبنى من تسعة طوابق دمر جزئيا خلال الليل، وسويت خمسة مبانٍ سكنية أخرى بالأرض ولحقت أضرار بعدد آخر في 12 هجوما صاروخيا روسيا.

قصف متكرر

وتعرضت المدينة لقصف متكرر في الأسابيع القليلة الماضية. وسقط 18 قتيلا في هجوم يوم الخميس.

وأدى القصف ليل السبت إلى انقطاع الكهرباء عن المحطة النووية. وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بقصف المنشأة التي تديرها طواقم عمل أوكرانية، مما ألحق أضرارا بالمباني وهدد بوقوع كارثة نووية.

وتبعد المدينة حوالي 52 كيلومترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

كما تقع أجزاء من منطقة زابوريجيا، بما في ذلك المحطة النووية، تحت سيطرة موسكو منذ الأيام الأولى للعملية الروسية في أوكرانيا، لكن مدينة زابوريجيا، عاصمة المنطقة لا تزال تحت سيطرة كييف.