مجلس الأمن الروسي تعليقاً على قصف أوكرانيا: المزيد آت

تعليقاً على القصف الروسي العنيف الذي شهدته مدن أوكرانية مختلفة صباح الإثنين، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن المزيد آت، قائلاً "ستكون هناك حلقات أخرى".

كما اعتبر في تصريحات ألقاها اليوم "أن الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي ستشكل تهديداً مستمراً ومباشراً وواضحاً لروسيا"، وفق تعبيره.

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وأردف قائلاً: "لذلك يجب أن يكون الهدف من أعمالنا المستقبلية التفكيك الكامل للنظام السياسي الأوكراني"، بحسب ما نقل مراسل العربية/الحدث.

بوتين يتوعد برد أقوى

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جدد في وقت سابق الاثنين اتهام أوكرانيا بتنفيذ الهجوم الذي استهدف السبت الفائت جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو إلى أراضيها عام 2014.

كما اتهم كييف باستهداف مناطق وأراضي روسية، ومحاولة تفجير خط أنابيب تركي، متوعداً برد أقوى، في إشارة إلى القصف العنيف الذي استهدف الاثنين عشرات المدن الأوكرانية من بينها العاصمة كييف.

وتعليقاً على هذا القصف، أكد بوتين أن قوات بلاده نفذت ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة وصواريخ طويلة المدى، على البنية التحتية في أوكرانيا، موضحاً أن تلك الضربات نفذت بصواريخ طويلة المدى وطالت البنية التحتية في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع.

قصف مكثف

جاء ذلك، بعد أن استهدف قصف مكثف كييف، فضلاً عن مدن "عديدة" أخرى، صباح الاثنين، مثل مدن لفيف ودنيبرو وترنوبل، فضلاً عن خاركيف وزابوريجيا أيضاً. فيما سجل انقطاع للكهرباء في عموم البلاد تقريباً، قبل أن يعود في معظم المدن.

يشار إلى أن تلك الهجمات نفذت بعد تحذيرات عدة من احتمال تصعيد موسكو لضرباتها العسكرية، رداً على الحادث الذي وقع في جسر القرم السبت الماضي، وحملت فيه المخابرات الأوكرانية المسؤولية.