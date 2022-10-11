الناتو: سنرد جماعيا على أي هجوم على البنى التحتية لدول الحلف

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيزيد من حماية البنى التحتية الغربية بعد تخريب خط الغاز نورد ستريم الرابط بين روسيا وألمانيا الأسبوع الماضي.

وقال أمين ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "سنرد جماعياً على أي هجوم على البنى التحتية لدول الحلف"، مضيفاً: "ضاعفنا حالة التأهب لقواتنا على الحدود الشرقية للحلف". كما اعتبر أن "تقوية الحلف عسكرياً هي أفضل طريقة لمنع التصعيد".

مادة اعلانية

كما أكد أن الحلف سيعقد "تدريبات الردع الدورية للوقوف على جاهزية قواتنا"، إلا أنه أوضح أن "تدريبات الحلف النووية المقبلة دورية وتم التخطيط لها منذ فترة طويلة".

وفي هذا السياق اعتبر أمين عام الناتو أن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية "غير مسؤولة"، إلا أنه تابع قائلاً: "لم نلحظ أي تغيير في استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية".

وشدد ستولتنبرغ على دعم حلف الناتو لكييف قائلاً: "نحن متحدون في دعمنا لأوكرانيا".

كما اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الضربات الروسية الكثيفة على أوكرانيا الاثنين هي "دليل ضعف" موسكو التي تواجه انتكاسات ميدانية.

وقال ستولتنبرغ: "تلجأ روسيا بشكل متزايد إلى هجمات مروعة وعشوائية على مدنيين ومنشآت حيوية"، مضيفًا "ما رأيناه هو دليل ضعف، لأن روسيا بدأت تخسر في ساحة المعركة" وهذا القصف "يعكس نقص البدائل للرئيس فلاديمير بوتين".

في هذا السياق، قال دبلوماسي أوروبي اليوم الثلاثاء لوكالة "رويترز" إن حلف الناتو يبحث عقد قمة عبر الإنترنت لمعالجة قضية ضم موسكو لأراض أوكرانية وتعبئة قوات روسية إضافية وأحدث تهديدات نووية من قبل الرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف الدبلوماسي أنه لم يتحدد بعد موعد للقمة.