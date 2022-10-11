الناتو: سنرد جماعيا على أي هجوم على البنى التحتية لدول الحلف
أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: لم نلحظ أي تغيير في استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية
قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيزيد من حماية البنى التحتية الغربية بعد تخريب خط الغاز نورد ستريم الرابط بين روسيا وألمانيا الأسبوع الماضي.
وقال أمين ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "سنرد جماعياً على أي هجوم على البنى التحتية لدول الحلف"، مضيفاً: "ضاعفنا حالة التأهب لقواتنا على الحدود الشرقية للحلف". كما اعتبر أن "تقوية الحلف عسكرياً هي أفضل طريقة لمنع التصعيد".
كما أكد أن الحلف سيعقد "تدريبات الردع الدورية للوقوف على جاهزية قواتنا"، إلا أنه أوضح أن "تدريبات الحلف النووية المقبلة دورية وتم التخطيط لها منذ فترة طويلة".
وفي هذا السياق اعتبر أمين عام الناتو أن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية "غير مسؤولة"، إلا أنه تابع قائلاً: "لم نلحظ أي تغيير في استعداد روسيا لاستخدام الأسلحة النووية".
وشدد ستولتنبرغ على دعم حلف الناتو لكييف قائلاً: "نحن متحدون في دعمنا لأوكرانيا".
كما اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الضربات الروسية الكثيفة على أوكرانيا الاثنين هي "دليل ضعف" موسكو التي تواجه انتكاسات ميدانية.
وقال ستولتنبرغ: "تلجأ روسيا بشكل متزايد إلى هجمات مروعة وعشوائية على مدنيين ومنشآت حيوية"، مضيفًا "ما رأيناه هو دليل ضعف، لأن روسيا بدأت تخسر في ساحة المعركة" وهذا القصف "يعكس نقص البدائل للرئيس فلاديمير بوتين".
في هذا السياق، قال دبلوماسي أوروبي اليوم الثلاثاء لوكالة "رويترز" إن حلف الناتو يبحث عقد قمة عبر الإنترنت لمعالجة قضية ضم موسكو لأراض أوكرانية وتعبئة قوات روسية إضافية وأحدث تهديدات نووية من قبل الرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف الدبلوماسي أنه لم يتحدد بعد موعد للقمة.
-
مبيعات الشركات الأميركية تحت مقصلة الدولار القويغولدمان ساكس يحدد لائحة الشركات الأميركية التي لن تتأثر مبيعاتها بقوّة الدولار في الربع الثالث الأسواق سوشيال
-
السعودية تؤكد على الدور المحوري لأوبك+ في تحقيق التوازن بسوق النفطوبالتالي دعم الاقتصاد العالمي طاقة
-
العراق.. إخلاء سبيل المالكي بكفالة تمهيداً لمحاكمته في قضية "التسريبات"ويأتي القرار بعد استقدام المالكي على خلفية حادثة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه والشكوى المقامة ضده من قبل الكتلة الصدرية العراق