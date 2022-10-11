بعد ضربات موسكو.. بايدن يعد زيلينسكي بأنظمة جوية متطورة

بعد تعرضها لوابل من الهجمات الصاروخية المدمرة من روسيا، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي بأن تزود الولايات المتحدة أوكرانيا بأنظمة جوية متقدمة.

وتحدث بايدن هاتفيا إلى زيلينسكي لتقديم تأكيدات بشأن استمرار الدعم الأميركي وإدانة "الهجمات الحمقاء" من روسيا التي أصابت أهدافاً مدنية.

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فيما قال بيان للبيت الأبيض تعقيباً على المكالمة الهاتفية إن "الرئيس بايدن تعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما يشمل أنظمة دفاع جوي متقدمة".

فرض عقوبات

وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أبلغ زيلينسكي أن الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها سيواصلون فرض عقوبات على روسيا، "ومحاسبتها على جرائم الحرب والفظائع التي ترتكبها، وتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية".

أتت الوعود الجديدة بعدما أطلقت روسيا أكثر من 80 صاروخاً بعيد المدى على البنى التحتية في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية أمس الاثنين.

رد أقوى

فيما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برد أقوى وأشد إن حاولت كييف مجددا ضرب أراض روسية، وفق تعبيره.

وجاءت الضربات الروسية اليوم كرد على الهجوم الذي استهدف السبت الماضي، جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية تقدر بأكثر من 16.8 مليار دولار منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط، وفرضت مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية على موسكو بسبب أفعالها في أوكرانيا.